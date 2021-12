Cooper Kupp a donné une réponse brillamment technique à une question sur la TD

Le receveur large des Rams de Los Angeles, Cooper Kupp, vient de connaître une saison monstre en 2021. Il est devenu le premier receveur cette année à atteindre 100 réceptions. Il mène également la ligue pour les verges et les touchés. Alors oui, il est plutôt bon.

Ce n’est pas par erreur non plus.

La capacité de Kupp à reconnaître les stratagèmes défensifs et à les utiliser à son avantage a été celle d’un quart-arrière toute sa carrière. Et il a mis cette connaissance en évidence dans la réponse d’entretien la plus complexe que vous verrez.

Après la victoire 37-7 des Rams sur les Jaguars lors du match de la semaine 13 dimanche au SoFi Stadium, Kupp a rejoint Bridget Condon de NFL Network pour une interview d’après-match. On lui a demandé précisément ce qu’il avait vu lors de sa réception de touché de 29 verges au troisième quart.

Kupp n’a pas déçu.

Vérifiez-le



Kupp a dit :

« Oui, ils avaient une petite zone de feu de trois profondeurs. J’ai apporté le nickel du bord, la sécurité est tombée. Ils n’avaient pas l’air de faire une zone de tir de remplacement, donc je savais qu’avec le dos, nous allions en avoir trois qui auraient l’occasion de courir là-bas si je pouvais battre mon gars, je devais juste battre la sécurité jusqu’à la zone des buts.

Je veux dire, ça ne fait que gouverner.

Et bien sûr, c’est beaucoup de terminologie. Mais cela montre aussi ce qui se passe dans la tête de Kupp sur une pièce donnée. Les fans ont vraiment apprécié la réponse aussi.

C’est ainsi que Twitter a réagi



Oui, Cooper Kupp a fait ses devoirs.