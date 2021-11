Cooper Rush des Cowboys trouve Amari Cooper pour une prise de jonglage et met en place un TD gagnant

Cooper Rush s’est avéré être le héros méconnu des Cowboys de Dallas alors qu’il entrait dans le rôle de quart partant à la place d’un blessé Dak Prescott dimanche soir.

Rush, qui avait été avec les Cowboys et les Giants de New York de 2017 à 2021, effectuait son premier départ contre les Vikings du Minnesota et a mené l’équipe sur une course victorieuse au quatrième quart et est entré dans l’histoire dans le processus.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Cooper Rush (10) lance une passe au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Vikings du Minnesota, le dimanche 31 octobre 2021, à Minneapolis. (Photo AP/Jim Mone)

Avant que l’histoire ne soit écrite, Rush a lancé le ballon à Amari Cooper qui se battait avec le demi de coin des Vikings Bashaud Breeland sur la ligne de droite. Le lancer de Rush a touché Breeland à la poitrine. La main de Breeland renverrait le ballon juste assez pour que Cooper le trouve à la dernière minute et le redescende.

L’incroyable attrapé a mis en place le touché gagnant quelques jeux plus tard.

Rush a trouvé Cooper dans le coin de la zone des buts pour le touché. Dallas gagnerait le match 20-16.

NFL Research a laissé tomber quelques informations intéressantes sur la passe de touché de Rush à Cooper et le formidable départ de Rush, qui était 24 pour 40 avec 325 verges par la passe, deux touchés et une interception.

« Le Cooper-Rush-to-Amari-Cooper TD est le premier dans l’histoire de la NFL où le prénom du passeur et le nom de famille du receveur correspondent exactement », a tweeté NFL Research.

Le receveur large des Cowboys de Dallas Amari Cooper (19 ans) attrape une passe de touché de 5 verges sur le demi de coin des Vikings du Minnesota Cameron Dantzler (27 ans) au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 31 octobre 2021, à Minneapolis. Les Cowboys ont gagné 20-16. (Photo AP/Jim Mone)

BENGALS CB L’APPEL DIFFICILE DE MIKE HILTON SUR LA RUGOSITÉ INUTILE ET INUTILE ÉTINCELLE LA FRÉNIE DES RÉSEAUX SOCIAUX

« Les cowboys ont également le seul TD de passe où le DERNIER du passeur et le PREMIER du receveur étaient un match exact: Andy Dalton-Dalton Schultz lors de la semaine 11, 2020 au MIN. »

NFL Research a ajouté: « Cooper Rush, ancien élève du centre du Michigan, est le premier QB à lancer plus de 300 verges par la passe et à gagner lors de son premier départ en carrière dans la NFL dans un match sur route aux heures de grande écoute depuis Gary Hogeboom lors de la semaine 1, 1984 sur MNF …

« Hogeboom a été repêché dans le centre du Michigan et a remporté ce match pour les @dallascowboys. »

L’offensive de Dallas n’a pas semblé manquer un battement avec Prescott absent. Cooper avait huit attrapés pour 122 verges et CeeDee Lamb avait six attrapés pour 112 verges. Cedrick Wilson a eu l’autre prise de touché. Il a terminé avec trois attrapés pour 84 verges.

Les Vikings avaient une avance de 10-3 à la mi-temps mais n’ont réussi à marquer que six points en seconde période.

Kirk Cousins ​​était 23 pour 35 avec 184 verges par la passe et une passe de touché à Adam Thielen. Dalvin Cook a récolté 78 verges au sol en 18 courses.

Le receveur large des Minnesota Vikings Adam Thielen (19 ans) attrape une passe de touché de 20 verges devant le secondeur extérieur des Cowboys de Dallas Micah Parsons (11) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 31 octobre 2021, à Minneapolis. (Photo AP/Bruce Kluckhohn)

Xavier Woods a eu l’interception de Rush.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dallas est passé à 6-1 avec la victoire et le Minnesota est tombé à 3-4.