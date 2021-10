Cooper salue la tendance positive de la forêt

Steve Cooper affirme que son équipe de Nottingham Forest progresse après son match nul 1-1 contre QPR vendredi soir.

Jack Colback a marqué un égaliseur dans le temps additionnel pour sauver un point pour Forest au stade de la Fondation Kiyan Prince vendredi soir. Le match était le huitième match de Cooper en charge, et Forest n’a perdu qu’une seule fois pendant cette période. Cooper pense que le club va maintenant dans la bonne direction après un début de saison difficile.

Après le match, il a déclaré : « Chaque jour, nous posons de petites fondations et j’essaie de m’appuyer dessus chaque jour.

«Et je commence à voir des répétitions dans nos jeux, des mouvements répétés et des tendances. Je pense que c’est vraiment important d’avoir une identité.

« Nous avons montré la bonne mentalité pour tirer quelque chose du jeu et c’est quelque chose dont je suis vraiment fier. »

Cooper a pris la direction de Forest en septembre suite au limogeage de Chris Hughton.

L’ancien patron de Swansea a connu des débuts réussis avec le club, mais pense qu’il reste encore beaucoup à faire.

Malgré l’égalisation dramatique, Cooper pense toujours que son équipe ne devrait pas se contenter d’un point.

« Je ne serai jamais complètement satisfait d’un point. Nous sommes Nottingham Forest et nous sommes plus grands que cela. Mais vous devez regarder le jeu et il y avait des points positifs à en sortir.

«C’était le moins que nous méritions du match. Je suis juste content que nous ayons réussi à obtenir quelque chose.

« Si je suis honnête, j’ai des émotions très mitigées sur le résultat, mais si j’étais assis ici et que nous avions perdu 1-0, cela aurait été difficile à accepter. »

Cooper une fois de plus irrité par la décision

Cooper a de nouveau exprimé sa frustration à l’égard de l’arbitrage lors du match des Rangers.

Le manager pensait que son équipe aurait dû avoir un penalty dès le début, car Djed Spence a été renversé dans la surface.

« J’ai vu les images. Restons-en là », a déclaré Cooper à propos de la décision.

«Je dis en rester là, mais vous voulez juste qu’ils (les officiels) obtiennent les 50-50. Ce sont des moments difficiles, humains, toutes les choses que nous disons avec ces décisions. Mais les plus évidentes sont celles qui sont difficiles à accepter.

Le Gallois a également été irrité par les officiels lors de la défaite 4-0 de son équipe contre Fulham la semaine dernière.