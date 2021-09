Coopération de défense indo-américaine, composante essentielle des relations bilatérales : MEA

in

Le premier ministre Narendra Modi avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd James Austin III (photo d’archives). La visite du Premier ministre Modi aux États-Unis intervient à un moment où une nouvelle alliance militaire a émergé – AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis). La formation d’une nouvelle alliance est considérée comme une étape stratégique pour contrer la présence de la Chine dans la région indo-pacifique.

Le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre l’Inde et les États-Unis est l’un des éléments importants de la visite du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis à partir de demain (22 septembre 2021). Les deux pays sont déjà engagés à des niveaux différents et travaillent à l’approfondissement du partenariat stratégique global global.

Selon le ministre des Affaires étrangères Harsh Shringla, « En ce qui concerne la coopération en matière de défense, l’Inde et les États-Unis ont parcouru un long chemin. Les deux pays ont signé quatre accords fondamentaux ; les deux pays travaillent déjà ensemble dans la coproduction, l’innovation et l’interopérabilité dans le secteur de la Défense.

Ajoutant: “Au cours des discussions entre les dirigeants des deux pays, le renforcement des liens de défense et de sécurité sera en tête de l’ordre du jour.”

Il y a un programme important dans le secteur de la défense – plus tard cette année, il y aura le dialogue ministériel 2+2 entre les deux pays, une réunion du groupe de politique de défense devrait également avoir lieu. Et l’accent sera mis sur l’opérationnalisation des accords dans le secteur de la défense entre l’Inde et les États-Unis.

L’Inde a déjà été désignée comme partenaire majeur de la défense (MDP), et les deux parties ont travaillé à l’élargissement de la portée du MDP, mais aussi à renforcer davantage la coopération en matière de défense et de sécurité. Comme indiqué précédemment, l’Inde est déjà l’un des principaux pays identifiés par les États-Unis pour obtenir des exportations, des réexportations et des transferts sans licence dans le cadre de l’autorisation commerciale stratégique d’exception de licence (STA-1).

Le Dialogue Ministériel 2+2

L’Inde et les États-Unis ont ce format de pourparlers. Ce même format de pourparlers a été adopté avec le Japon et l’Australie, qui sont également des pays membres du QUAD.

Plus tard cette année, l’Inde et la Russie tiendront également le tout premier dialogue ministériel 2+2 ici à New Delhi.

Pourparlers aux États-Unis

La visite du Premier ministre Modi aux États-Unis intervient à un moment où une nouvelle alliance militaire a émergé – AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis). La formation d’une nouvelle alliance est considérée comme une étape stratégique pour contrer la présence de la Chine dans la région indo-pacifique.

L’administration Biden a tendu la main à l’Inde et a assuré que la nouvelle alliance n’aura pas d’impact sur les relations bilatérales avec l’Inde ou n’affectera pas la forme multilatérale comme le QUAD. C’est l’assurance donnée par le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’un entretien téléphonique avec le ministre de la Défense Rajnath Singh.

L’appel téléphonique du secrétaire américain à la Défense est intervenu juste avant la visite du Premier ministre Modi à Washington pour le premier sommet Quad en personne, une réunion bilatérale avec le président américain Joe Biden le 24 septembre, puis un discours de l’UNGA.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense, les deux dirigeants ont discuté de la coopération en matière de défense, de la situation actuelle en Afghanistan, de la lutte contre le terrorisme, des questions régionales et bilatérales.

Selon des sources lors de l’appel téléphonique, l’Inde s’est déclarée préoccupée par le grand nombre d’armes américaines, d’équipements laissés sur place, notamment des fusils, des Humvees et des drones qui sont désormais en possession des talibans.

Coopération de défense indo-américaine

L’Inde et les États-Unis devraient atteindre un objectif de 25 milliards de dollars de commerce militaire au cours des prochaines années. Jusqu’à présent, le commerce entre les deux pays s’élève à environ 20 milliards de dollars sur 15 ans.

La majeure partie du commerce militaire se fait par la voie des ventes militaires étrangères (FMS) et la vente commerciale directe.

Ils partagent tous deux une vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Accords signés avec les États-Unis

Plusieurs accords, dont l’accord de sécurité industrielle (ISA), le protocole d’accord d’échange logistique (LEMOA), l’accord de communication, de compatibilité et de sécurité (COMCASA) et l’accord de base d’échange et de coopération indo-américain pour la coopération géospatiale (BECA). BECA est le dernier des accords signés et concerne l’échange d’informations d’intelligence géospatiale (GEOINT).

