Coopération indo-israélienne à Odisha – The Financial Express

Par Bibhudatta Sahu

Odisha est en train de devenir un nouvel exemple de la façon dont la politique étrangère peut aider à obtenir des résultats de politique publique au niveau de la base. Pour stimuler la production agricole et les revenus des agriculteurs d’Odisha, le gouvernement de l’État prévoit de créer un centre d’excellence (CoE) pour la mangue et les légumes dans le cadre du projet d’agriculture indo-israélienne (IIAP) dans la région de Panikoili du district de Jajpur. Les principaux objectifs du projet sont de produire des greffons de légumes et de mangues exempts de parasites et de maladies, de développer de bonnes pratiques agricoles grâce à la formation des agriculteurs et de promouvoir la valeur ajoutée, la commercialisation et l’exportation en développant un système de traitement post-récolte. L’IIAP est déjà mis en œuvre dans plus de 13 États indiens via le Centre d’excellence (CoE). Le CdE servira de plate-forme pour diffuser des technologies et des connaissances agricoles innovantes d’Israël, adaptées aux conditions indiennes. À Odisha, Jajpur sera le premier district à tirer parti du partenariat indo-israélien dans l’agriculture pour établir le Centre d’excellence pour la mangue et les légumes.

Selon le collecteur du district, M. Chakravarti Singh Rathore, « le Centre d’excellence offrira une exposition aux dernières technologies agricoles d’Israël aux agriculteurs du district. Dans le même temps, il ouvrira la voie à la relance de la production agricole et horticole à Odisha. L’objectif principal est d’améliorer les revenus des agriculteurs en introduisant des technologies innovantes dans l’agriculture, l’agro-industrie et la transformation des aliments.

Dans le cadre du projet, les agriculteurs de la région seront encouragés à abandonner les pratiques agricoles primitives. Les agriculteurs recevront une formation pour adopter des technologies de pointe telles que la culture protégée, l’irrigation goutte à goutte, la fertirrigation et l’utilisation efficace des ressources pour améliorer le rendement et les revenus agricoles. Le CdE collaborera avec des experts du savoir et des scientifiques de diverses universités d’État et d’Israël pour dispenser une formation visant à propager la technologie de pointe et les connaissances matérielles requises aux agriculteurs. Par la suite, les spécialistes suivront les progrès sur le terrain pour s’assurer que la technologie est correctement utilisée et mise en œuvre par les agriculteurs. Les agriculteurs qui mettront en œuvre de manière adéquate la technologie démontrée au CdE serviront de modèle pour les autres agriculteurs, contribuant ainsi au transfert des connaissances. En plus de fournir une formation aux agriculteurs, le CdE offrira l’occasion de discuter et de résoudre divers problèmes concernant les agriculteurs de la région.

Selon le directeur de l’horticulture, M. Lenka, les principales activités du CdE comprendront la normalisation et la démonstration des techniques agricoles pour la plantation fraîche à haute densité, le rajeunissement des vergers de mangues établis et la plantation intercalaire, la livraison de plants de légumes, les installations de gestion post-récolte, et point de vente.

Le CdE comprendra une pépinière de haute technologie, une station d’emballage moderne pour les mangues, une poly-maison de haute technologie et naturellement ventilée, des tunnels de plain-pied et des maisons en filet pour aider les petits et les grands exploitants agricoles. Les structures protégées seront utilisées pour faire la démonstration des légumes hybrides d’Israël. La tâche principale du CdE sera de cultiver de nouvelles gaules et plants en mottes de haute qualité, sains, exempts de virus et de parasites grâce à des techniques avancées. Après un suivi étroit, les experts du savoir encourageront et guideront les agriculteurs à adopter la méthode et la variété avancées.

Le 18 novembre, deux experts d’Israël, M.Daniel Hadad et M. Itzhak Esquira, se sont rendus à Jajpur pour la sélection du site. Après avoir inspecté le site, les experts israéliens ont partagé leurs contributions avec le magistrat du district collecteur, Jajpur Shri Chakravarti Singh Rathore et M. Suryamani Maharana, Asst. Directeur Horticulture et son équipe. Selon les experts israéliens M. Daniel et Itzhak, il est essentiel de tirer parti de la meilleure technologie disponible dans le domaine pour stimuler la production agricole et horticole de l’Inde. En raison d’un manque de technologie et de recherche, les agriculteurs indiens ne bénéficient toujours pas d’un maximum d’avantages et de rentabilité pour leur production agricole. À cet égard, l’Inde doit appliquer l’expérience d’un pays comme Israël qui a été le pionnier des avancées dans tous les aspects de l’agriculture. L’intervention positive dans l’agriculture et l’horticulture à Odisha augmentera la production annuelle de légumes et de mangues de l’État.

L’idée centrale de ce projet est d’apprendre les meilleures pratiques d’Israël, de former des agriculteurs à Odisha et d’atteindre l’autosuffisance en termes de productivité et de qualité afin que les agriculteurs puissent exporter leurs produits vers des pays comme l’Europe, l’Asie occidentale et d’autres destinations internationales. À cet égard, les progrès d’Israël dans la gestion post-récolte qui incluent le classement, l’emballage et la commercialisation peuvent ouvrir la voie aux agriculteurs d’Odisha pour optimiser leurs revenus. L’initiative d’Odisha démantèle fortement l’idée que la politique étrangère ne traite que de la haute politique et est généralement détachée des réalités du terrain. La coopération indo-israélienne a établi une nouvelle référence pour combler le fossé entre les relations étrangères et les nécessités intérieures. Néanmoins, le succès du projet dépendra à terme de la création et du maintien d’une synergie entre le gouvernement, les agriculteurs, les experts du savoir et le secteur privé.

(L’auteur est un chercheur indépendant diplômé de TISS, Mumbai avec plus de 8 ans d’expérience professionnelle dans le gouvernement et le secteur public. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans autorisation est interdit.)

