Coopération maritime Inde-Afrique : Exercices navals pour la première fois avec le Maroc et l’Algérie

L’INS Tabar, dans le cadre de son déploiement outre-mer, a fait une escale à Casablanca au Maroc. (Photo : marine indienne)

L’Inde, qui a été à l’avant-garde du développement d’un réseau de connaissance du domaine maritime dans la région de l’océan Indien (IOR), a récemment mené des exercices navals bilatéraux avec les marines marocaine et algérienne. Selon la marine indienne, la semaine dernière, du 25 au 26 août, l’INS Tabar, dans le cadre de son déploiement outre-mer, a fait une escale à Casablanca au Maroc. L’INS Tabar a participé à un exercice de partenariat maritime avec le navire de la Marine royale marocaine « Lieutenant-colonel Arrahman », au large du port de Casablanca.

Les deux marines se sont concentrées sur les procédures de ravitaillement en mer et les manœuvres navales ainsi que sur les communications au cours de l’exercice d’une journée avant de conclure avec le traditionnel « Steam Past ». Le 29 août, l’INS Tabar, qui effectuait une visite de bonne volonté en Europe et en Afrique, a ensuite participé à un exercice de partenariat maritime avec le navire de la marine algérienne “Ezzadjer” au large des côtes algériennes.

L’exercice qui comprenait des manœuvres de coordination et des procédures de communication a aidé les deux marines à se concentrer sur l’interopérabilité entre les deux marines. Cela les a également aidés à connaître le concept des opérations qui est suivi par chaque partie et a également ouvert la possibilité de plus d’interaction et de collaboration entre eux.

L’exercice naval avec l’Algérie est très important pour l’Inde car elle est stratégiquement située dans la région du Maghreb et est le plus grand pays d’Afrique.

Inde et Afrique – Sécurité maritime

L’Inde a progressivement augmenté ses engagements avec les marines sur le continent africain grâce à de fréquents déploiements navals et des visites portuaires. Renforcement également de la synergie entre les marines régionales et les garde-côtes par le biais d’exercices. Une infrastructure de sécurité maritime régionale inclusive a été mise en place avec la participation des États insulaires qui sont stratégiquement situés et il y a des interactions constantes au niveau opérationnel.

Et pour surveiller les activités dans l’IOR, un solide mécanisme de partage d’informations a été mis en place par l’Inde. Et des efforts ont été faits pour encourager la participation africaine dans divers cadres multilatéraux de l’IOR.

Une initiative indienne, l’Indian Ocean Rim Association (IORA), a son siège à Maurice et compte huit membres africains, dont les États insulaires stratégiques comme Madagascar et les Comores.

Stratégie Maritime Intégrée 2050 de l’Union Africaine

L’énoncé de vision déclare : « L’objectif principal de la Stratégie est de favoriser une création de richesse accrue à partir des océans et des mers d’Afrique. Cela peut être fait en développant une économie bleue florissante et durable d’une manière écologiquement durable et sûre ».

