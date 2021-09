Coopération maritime, Indo-Pacifique et Afghanistan à l’ordre du jour du Dialogue Ministériel Indo-Aus 2+2

En juin de l’année dernière, lors des pourparlers virtuels au sommet entre le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre Scott Morrison, les relations bilatérales ont été élevées au rang de « Partenariat stratégique global ». (fichier image)

Le tout premier dialogue ministériel Inde-Australie 2+2 doit avoir lieu à New Delhi le samedi 11 septembre 2021.

Du côté australien, la ministre des Affaires étrangères Marise Payne et le ministre de la Défense Peter Dutton auront des entretiens avec le ministre de la Défense Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar. Et l’accent sera mis sur la sécurité maritime et l’Indo-Pacifique ainsi que sur les problèmes liés à la violence en cours en Afghanistan.

Selon des sources, la décision d’avoir le Dialogue Ministériel 2+2 est une indication des liens étroits entre l’Inde et l’Australie qui est également membre de QUAD et a récemment participé à Ex Malabar au large de Guam. Et récemment, les marines des deux pays avaient participé à des exercices militaires comme AUSINDEX.

Outre l’accord de coopération nucléaire civile signé en 2014, il existe un accord technique sur l’échange d’informations sur le transport maritime blanc qui a été signé en 2015 et l’année dernière, les deux ont signé un accord relatif au soutien logistique mutuel (2020),

En juin de l’année dernière, lors des pourparlers virtuels au sommet entre le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre Scott Morrison, les relations bilatérales ont été élevées au rang de « Partenariat stratégique global ».

Relations bilatérales entre l’Inde et l’Australie

Les deux pays sont déjà engagés dans divers formats de dialogue et ont coopéré dans divers secteurs, notamment la sécurité maritime, le soutien logistique mutuel et la coopération dans les technologies critiques cybernétiques, les matériaux critiques et stratégiques et les échanges scientifiques de défense. Les deux parties travaillent également en étroite collaboration dans la gestion des ressources en eau, la formation professionnelle et la gouvernance.

L’Australie est membre du petit groupe des membres du groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) et a soutenu l’admission de l’Inde au « petit groupe ». Elle est désormais devenue un partenaire clé de l’initiative Indo-Pacifique et QUAD. Il fait également partie des initiatives trilatérales telles que Inde-Australie-France et Inde-Australie-Indonésie, ainsi que des forums dirigés par l’ASEAN.

Le commerce bilatéral entre les deux pays est d’environ 20 milliards de dollars par an et les négociations sur l’Accord global de coopération économique (CECA) sont en bonne voie et un accord de récolte précoce est un objectif intermédiaire.

Il existe un Fonds de recherche stratégique Australie-Inde (AISRF) qui est important car il permet la collaboration entre les scientifiques des deux pays pour travailler ensemble sur des technologies de pointe. Fonds Inde-Australie pour la science et la technologie ; Fonds du Grand Défi ; Le Fonds de biotechnologie Inde-Australie et les programmes de bourses font tous partie de ce fonds.

Ce pays possède d’importants gisements de plusieurs types de minéraux essentiels dont l’Inde a besoin et est l’une des principales destinations éducatives pour les étudiants indiens.

Dans le contexte de COVID, les deux examinent le besoin de chaînes d’approvisionnement résilientes. Selon des sources, les ministres du Commerce de l’Inde, du Japon et de l’Australie ont lancé la Supply Chain Resilience Initiative (SCRI) qui contribuera à diversifier et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Dialogue ministériel 2+2 avec d’autres pays

L’Inde a un dialogue au format ministériel 2+2 avec seulement deux pays – les États-Unis et le Japon et bientôt le dialogue avec la Russie aura lieu à New Delhi plus tard cette année.

