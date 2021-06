Coopération nucléaire Inde-Russie : Rosatom démarre la construction de la tranche 5 de la centrale nucléaire de Kudankulam

Selon le communiqué officiel de l’ambassade, les entreprises russes sont déjà en train de fabriquer des équipements pour les installations du réacteur et la salle des turbines de l’unité 5.

La construction de l’unité 5 de la centrale nucléaire de Kudankulam a officiellement commencé en Inde aujourd’hui. En raison de la pandémie mondiale de COVID 19, lors d’une cérémonie virtuelle, une cérémonie officielle a eu lieu aujourd’hui (29 juin 2021) et le premier béton a été coulé dans la plaque de fondation du bâtiment du réacteur de la centrale nucléaire de Kudankulam 5.

Le projet de construction de la centrale nucléaire de Kudankulam a été le symbole d’une coopération étroite entre l’Inde et la Russie. Et la société russe Rosatom, qui possède les technologies nucléaires les plus avancées, joue le rôle le plus critique dans la centrale nucléaire.

Quelle est l’importance du coulage du béton?

C’est une indication que les travaux de construction de la troisième étape de la centrale nucléaire ont officiellement commencé.

Selon un communiqué officiel publié par l’ambassade de Russie à New Delhi, le premier coulage du béton a été précédé de travaux préliminaires continus. Cela comprend : le bâtiment du réacteur auxiliaire avec la salle de commande principale, le bâtiment des turbines, l’assise en béton des fondations du bâtiment du réacteur, et surtout le bâtiment d’alimentation pour le fonctionnement normal, l’alimentation de secours et les systèmes de contrôle de sécurité.

Mardi, lors de la cérémonie de coulage du béton sur le chantier de construction du 5e réacteur nucléaire de la centrale nucléaire de Kudankulam, l’ambassadeur de Russie en Inde, M. Nikolay Kudashev a déclaré : « Il s’agit de moments importants dans la coopération nucléaire russo-indienne. Et cela démontre notre ferme dévouement à réussir dans toutes les entreprises bilatérales. »

“Comme le stipulent les accords existants, avec nos collègues indiens, nous sommes prêts à lancer la construction en série des centrales nucléaires ultramodernes de génération III+ conçues par la Russie sur un nouveau site en Inde”, a déclaré le directeur général de Rosatom. Alexey Likhachev a déclaré lors de la cérémonie.

Quand tout a-t-il commencé?

Le 10 avril 2014, l’accord-cadre général (GFA) a été signé pour la construction des unités 3, 4. Les négociations avec l’Inde ont commencé concernant la construction des unités 5 et 6 de la centrale nucléaire de Kudankulam. Sur la base des résultats des discussions, un accord a été conclu que ces unités seraient construites. L’accord était que la construction serait conforme à la même conception que celle stipulée pour les unités 3 et 4.

En juin 2017, le protocole de crédit à l’accord intergouvernemental du 5 décembre 2008 et le GFA pour les tranches 5 et 6 de la centrale nucléaire de Kudankulam ont été signés.

Selon le communiqué officiel de l’ambassade, les entreprises russes sont déjà en train de fabriquer des équipements pour les installations du réacteur et la salle des turbines de l’unité 5.

En 2020, le 75e anniversaire de l’industrie nucléaire russe a été célébré. Rosatom est la seule entreprise au monde à disposer des ressources et des compétences nécessaires pour fournir des solutions énergétiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement nucléaire.

Pendant l’ère soviétique, la société avait coopéré avec 19 pays, aujourd’hui elle travaille et développe des relations avec plus de 50 dont : l’Inde, le Bangladesh, l’Ouzbékistan, l’Égypte, la Finlande, la Chine, la France et la Hongrie. L’entreprise fournit actuellement du combustible à 75 unités de puissance en Russie et dans 15 pays, ce qui représente un réacteur de puissance sur six dans le monde.

Centrales nucléaires indo-russes

L’Inde a accepté un contrat de six centrales nucléaires supplémentaires avec la Russie. Il s’agit d’une indication d’une relation de partenariat stratégique particulière entre les deux pays. Cela a été discuté entre les dirigeants des deux pays en 2019 lors du sommet annuel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.