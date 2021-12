Coopération saine entre l’Inde et l’Afrique

Le Premier ministre Modi avec les dirigeants africains lors du Sommet du Forum Inde-Afrique à New Delhi. (Photo d’archive : IE)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan,

L’Inde a intensifié ses ambitions mondiales et ses engagements de politique étrangère avec les pays africains ces dernières années. Le commerce bilatéral est passé de 7 milliards de dollars en 2001 à 63 milliards de dollars en 2018. L’Inde est désormais la troisième destination d’exportation et le cinquième investisseur du continent. J’ai été étroitement associé à l’évolution de la politique africaine de l’Inde en tant que responsable de bureau au début des années 1990 et en tant que secrétaire adjoint de 2005 à 2008.

L’empreinte historique de l’Inde en Afrique diffère de celle des autres puissances. L’Inde indépendante a dirigé un mouvement mondial contre le colonialisme et a étendu son soutien moral/matériel aux pays africains dans leur lutte pour l’indépendance. Cela a été cimenté par la solidarité au sein du mouvement des non-alignés et la lutte contre le racisme. L’Inde a été le fer de lance du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Le continent abrite également une importante diaspora indienne en raison d’anciens liens commerciaux. En accueillant le premier Sommet du Forum Inde-Afrique en 2008, l’Inde a fait un grand pas en avant dans l’amélioration substantielle de ses relations avec le continent.

Qu’est-ce qui distingue l’Inde de l’Afrique ? Un, le manque de bagage historique ; deux, un modèle de développement alternatif : abordable, approprié et adaptable ; et troisièmement, une relation fondée sur l’égalité, la solidarité et le respect mutuel. Au cours des dix dernières années, l’Inde a signé de nouveaux accords bilatéraux, ouvert de nouvelles ambassades et encourage activement le commerce, les infrastructures et les investissements du secteur privé. L’essentiel de l’engagement de l’Inde est d’aider l’Afrique à s’aider elle-même à travers des projets de renforcement des capacités en présentant, par exemple, le succès de la révolution verte de l’Inde et les progrès des TIC. En outre, une Afrique riche en ressources et une Inde rare en ressources se complètent. Les deux sont des économies en développement avec des compétences correspondantes. La collaboration en santé publique en est un exemple.

Avec une population estimée à 1,2b, l’Afrique compte 16 % de la population mondiale et 24 % de la charge mondiale de morbidité. 70 % de tous les décès dus au VIH et 90 % des décès dus au paludisme se produisent en Afrique. L’Afrique dépend des importations en raison d’un manque d’industrie pharmaceutique nationale robuste. À titre de comparaison, la Chine et l’Inde, qui comptent chacune environ 1,4 milliard d’habitants, comptent respectivement jusqu’à 5 000 et 10 500 fabricants de médicaments. L’Inde se classe au 3e rang mondial pour la production pharmaceutique en volume et au 13e en valeur en raison de la baisse des prix et de la forte demande. Ceci, combiné à une capacité de fabrication de 60 % des vaccins dans le monde, a valu à l’Inde le titre de « pharmacie du monde ». Près de 20% de nos exportations pharmaceutiques, évaluées à 17 milliards de dollars, sont destinées à l’Afrique subsaharienne, principalement l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, le Ghana, le Soudan et la Tanzanie. En ce qui concerne le continent, les trois plus grands, hormis l’Afrique du Sud, sont l’Algérie, l’Égypte et le Maroc. Le rôle historique de l’Inde dans le soutien d’un grand nombre de pays relativement plus pauvres, en particulier en Afrique, dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme grâce à des médicaments génériques à faible coût est largement reconnu.

Au tournant du siècle, l’Afrique commerce principalement avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et l’économie émergente de la Chine, mais à partir de 2005, les régions du sud et de l’ouest de l’Afrique sont devenues de grands importateurs de produits pharmaceutiques indiens, ayant la plus grande proportion de VIH. L’expertise de l’Inde dans la production de médicaments génériques qui se vendent aux ¼ de leur coût international a changé la donne. La société indienne CIPLA a proposé le médicament antirétroviral (ARV) à 350 USD par personne et par an, contre 10 000 à 15 000 USD que vendait la grande pharma. Plus récemment, en 2017, deux sociétés pharmaceutiques indiennes de génériques, Mylan et Aurobindo, ont proposé des ARV à 75 $ par an, destinés à être fournis dans 92 pays, la plupart en Afrique. L’augmentation de la couverture ARV a entraîné une baisse significative du taux de VIH en Afrique. Autre initiative phare, le Serum Institute of India a introduit MenAfriVac à seulement 0,50 $ US par vaccination, ce qui a aidé à contrôler la méningite en Afrique. L’Afrique, pour sa part, offre son expérience dans le confinement réussi d’Ebola et d’autres maladies pour les soins de santé en Inde.

Notre capacité à produire et notre volonté de partager des vaccins contre le COVID 19 ont encore renforcé le poids diplomatique de l’Inde. En outre, l’Inde a expédié des médicaments, notamment de l’hydroxychloroquine, du paracétamol et d’autres médicaments, dans 25 pays d’Afrique pour compléter leurs efforts de lutte contre la pandémie. En raison de la diplomatie médicale active de l’Inde, la dépendance de l’Afrique à l’égard de médicaments abordables et de qualité en plus des vaccins Covid 19 abordables n’a fait qu’augmenter. Conformément à la tradition, l’Inde a proposé de soutenir les pays touchés par la variante Omicron, notamment en fournissant des vaccins, des médicaments essentiels pour sauver des vies, des kits de test, des gants, des kits d’EPI et des équipements médicaux tels que des ventilateurs, etc., via l’installation Covax de l’OMS ou bilatéralement. L’Inde a également exprimé sa volonté de mener des recherches conjointes sur la surveillance génomique et la caractérisation des virus.

Un défi majeur pour améliorer l’accès aux médicaments génériques réside dans les dérogations négociées aux droits de propriété intellectuelle à l’OMC, où l’Inde et l’Afrique du Sud ont fait des efforts conjoints contre le « nationalisme vaccinal ». En octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud avaient fait la première proposition de dérogation temporaire à l’accord ADPIC sur les médicaments et les vaccins Covid 19 pour la prévention et le confinement, sans aucun résultat. Depuis lors, cependant, ce sont principalement les pays africains qui ont manifesté un soutien croissant à la proposition. En mai 2021, une proposition révisée a été faite avec 62 co-sponsors, dont l’Inde, l’Afrique du Sud et l’Indonésie. L’Inde a souligné qu’il est primordial d’incorporer la dérogation dans le dossier de réponse de l’OMC avant la prochaine réunion ministérielle qui a été reportée ironiquement en raison des craintes de la variante Omicron. L’Inde a cité un récent rapport de la CNUCED qui indique que les pays en développement d’ici 2025 seront plus pauvres de 8 000 milliards de dollars en raison de la crise de la covid, et que le fardeau de la vaccination retardée à 2,3 milliards de dollars en termes de perte de revenus sera supporté par les pays en développement.

Avec ses installations médicales de pointe, l’Inde est devenue une destination de tourisme médical. Le traitement offshore, cependant, n’est pas durable car il ne conduit pas au renforcement des capacités ou n’aide pas les économies locales. L’Afrique perd environ 1 milliard de dollars par an en tourisme médical, plus de 50 000 patients visitent l’Inde chaque année. Certaines entreprises indiennes ont ouvert des hôpitaux en Afrique. Les hôpitaux ophtalmologiques du Dr Agarwal disposent de 10 établissements dans les pays africains. Apollo Healthcare a ouvert des hôpitaux au Nigeria, en Afrique du Sud, à Maurice, en Éthiopie, en Tanzanie et au Zimbabwe. Pour les chirurgies plus critiques telles qu’une greffe de rein, Apollo à Lagos, au Nigeria, par exemple, réserve la chirurgie dans ses hôpitaux en Inde, facilite le visa, le vol et l’hébergement et le patient ne paie que 15 000 $ en moyenne avec le don de sang, les consultations, le suivi -accueil, chirurgie, honoraires du chirurgien, honoraires de l’anesthésiste, médicaments, pension et logement, prise en charge et retour à l’aéroport. La même chose aux États-Unis coûterait 300 000 $. L’Afrique du Sud a fait des progrès médicaux et environ 300 000 personnes se rendent dans le pays chaque année en raison de l’infrastructure de pointe et de la technologie médicale et coûtent la moitié du Royaume-Uni, par exemple, pour la fécondation in vitro ou toute autre procédure esthétique.

Jusqu’au 31 mars 2021, EXIM Bank of India a étendu 12 lignes de crédit (LOC) pour des projets de santé d’une valeur de 1,6 milliard de dollars, principalement pour les hôpitaux, les laboratoires, etc. EXIM Bank propose 3 types de modèles de financement pour le développement des infrastructures de santé en Afrique : la construction d’hôpitaux dans le cadre d’EXIM Lignes de crédit; Crédit acheteur dans le cadre de l’accès national à l’assurance à l’exportation (NEIA); et crédit d’achat commercial. Les entreprises indiennes expérimentées dans l’exécution de projets de développement d’infrastructures de santé tels que la construction d’hôpitaux, de centres de santé et d’installations médicales connectées numériquement peuvent tirer parti de ces opportunités en Afrique. Outre la présence commerciale indienne, cela implique également le mouvement temporaire de professionnels, notamment de médecins et d’infirmières, pour lesquels certaines réformes de la politique commerciale sont nécessaires dans les pays bénéficiaires.

Le marché pharmaceutique africain, qui s’élève actuellement à 24 milliards de dollars, est sur le point de croître en raison de la paix et de la prospérité croissantes. La pharmacie est une composante majeure de la stratégie d’expansion commerciale de l’Inde. L’éléphant dans la pièce est la Chine. L’industrie indienne des médicaments génériques est beaucoup plus importante que la Chine et compte le plus grand nombre d’usines approuvées par la FDA ainsi que le dépôt de produits aux États-Unis. La Chine sait qu’elle ne peut pas rivaliser avec la capacité indienne d’exporter des médicaments sur un marché réglementé et est en passe de déborder l’Inde en mettant en place des installations de production locale. L’Afrique est en passe de créer des centres médicaux régionaux et d’exploiter les marchés pharmaceutiques pour produire et distribuer des médicaments génériques qui réduiront la dépendance vis-à-vis des pays d’outre-mer pour les traitements médicaux. Des pays comme le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud peuvent tirer des leçons du succès de l’Inde dans la mise en place d’une industrie manufacturière nationale solide et durable. CIPLA, par exemple, a conclu une joint-venture pour établir des installations en Algérie et au Maroc, car les marges de fabrication sont plus élevées en Afrique qu’en Inde. CIPLA a annoncé son intention de mettre en place une installation de biosimilaires en Afrique du Sud pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. Les achats publics groupés de médicaments par les pays africains peuvent être une autre étape importante vers l’amélioration de l’accès.

Dans un exercice unique de partage de ses capacités numériques, le projet de réseau électronique panafricain lancé par feu le président, le Dr APJ Abdul Kalam, propose depuis 2009 des services de télémédecine reliant 12 hôpitaux et centres éducatifs indiens à des hôpitaux de 53 pays via des satellites et des liaisons en fibre optique. C’est aussi un outil efficace pour traiter les maladies contagieuses. La composante télé-enseignement permet des cours via une connexion Internet ou une liaison vidéo, tandis que la télémédecine se spécialise dans le diagnostic et le traitement à distance. Les applications en ligne et mobiles du réseau électronique seront ajoutées pour améliorer l’accessibilité et l’abordabilité des soins de santé. Les plateformes en ligne peuvent être utilisées pour accéder à des informations sur les banques de sang, les hôpitaux publics et le don d’organes. Les applications mobiles peuvent également aider à suivre le statut vaccinal de la population et la sensibilisation aux maladies. Cependant, la télémédecine nécessite une infrastructure TIC améliorée dans les pays bénéficiaires.

Un autre avantage offert par l’Inde est la formation dans le cadre de son programme indien de coopération technique et économique (ITEC) où plus de 40 % des créneaux sont traditionnellement réservés aux pays africains. Le cours e-ITEC pour les travailleurs de la santé et autres sur la pandémie de Covid-19 : directives de gestion de la prévention pour les professionnels de la santé, organisé par le ministère des Affaires étrangères avec l’AIIMS Raipur, est également désormais étendu à tous les travailleurs de la santé d’Afrique.

D’autres défis qui doivent être résolus incluent la lutte contre la menace des médicaments contrefaits ; les applications mobiles, par exemple, peuvent vérifier les médicaments pour résoudre le problème. Certaines mesures de politique commerciale locale, telles que les factures anti-contrefaçon au Kenya, peuvent entraîner des retards de procédure ou entraver les exportations indiennes.

Les pays africains sont confrontés à de nombreux défis dans les services de santé, allant de graves pénuries de professionnels de la santé à une gouvernance faible, en passant par des infrastructures et des obstacles politiques limités. Le Sommet triennal Inde-Afrique, le régime commercial préférentiel en franchise de droits et le réseau électronique panafricain ont stimulé la coopération Inde-Afrique dans le secteur de la santé. Lors du troisième sommet en 2015, l’Inde avait annoncé une contribution de 10 millions de dollars au Fonds indien pour la santé en Afrique. L’Inde et l’Afrique restent déterminées à travailler ensemble aux niveaux politique et stratégique pour surmonter les défis de la coopération dans le secteur de la santé publique.

(L’auteur est ancien ambassadeur indien et ancien secrétaire adjoint pour l’Afrique au ministère des Affaires étrangères. Twitter:@nchauhanifs Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online).

