Coopération spatiale Inde-Roumanie: l’INCAS contribuera aux efforts ambitieux de l’ISRO, déclare Claudia Dobre, directrice du développement commercial, INCAS

L’INCAS a participé à tous les grands projets aéronautiques nationaux dans les domaines civil et militaire, et agit actuellement en tant qu’acteur majeur dans l’élaboration des politiques de l’UE en matière de recherche et développement.

L’Institut national de recherche aérospatiale «Elie Carafoli» – INCAS est le principal établissement de recherche en sciences aérospatiales en Roumanie, avec une tradition de plus de 70 ans dans l’ingénierie aérospatiale, la physique des flux et l’aérodynamique appliquée, utilisant des technologies de pointe et une infrastructure unique d’importance stratégique nationale. L’INCAS a participé à tous les grands projets aéronautiques nationaux dans les domaines civil et militaire, et agit actuellement en tant qu’acteur majeur dans l’élaboration des politiques de l’UE en matière de recherche et développement.

Eng Claudia Dobre – Directrice du développement des affaires (elle est également ingénieur aéronautique), partage plus d’informations sur l’implication de l’INCAS dans le programme Gaganyaan ainsi que sur d’autres domaines de coopération avec l’Organisation indienne de recherche spatiale et l’industrie aérospatiale avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits:

Qu’est-ce que l’Institut national roumain pour la recherche et le développement aérospatiaux (INCAS)?

En tant qu’établissement de recherche, la mission d’INCAS est d’offrir des services de recherche et développement dédiés à la communauté aérospatiale. INCAS s’occupe de tout, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée en passant par le développement technologique et la mise en œuvre des résultats de production obtenus.

INCAS est un centre de recherche de pointe qui joue un rôle clé tant au niveau national qu’international en fournissant des capacités de classe mondiale à travers le spectre de la recherche fondamentale et appliquée en sciences aérospatiales, en fournissant un soutien et une expertise industriels.

L’institut exerce cette mission dans un environnement intégré à l’ensemble de la chaîne des parties prenantes, y compris l’industrie, les PME et la communauté académique, avec l’appui des instances et autorités de décision appropriées.

Quels services et capacités propose INCAS?

• Certification des produits civils et militaires du secteur aérospatial;

• Recherche et développement aérospatiaux (y compris les tests jusqu’au niveau de maturité technologique TRL 6) pour les applications militaires et civiles;

• Concept, développement et certification des systèmes aériens habités et non habités (UAS);

• Recherche et développement (y compris les essais jusqu’au niveau TRL 6) dans le domaine des lanceurs et de la technologie des engins spatiaux;

• Intégration et transfert de technologie;

• Conception conceptuelle et détaillée des structures aéronautiques;

• Conception préliminaire de lanceurs spatiaux grâce à une optimisation multidisciplinaire;

• Conception et optimisation des parties mécaniques des engins spatiaux et gestion de la production;

• Analyse de la résistance mécanique et simulation dynamique;

• Recherche-développement d’équipements militaires spécialisés.

• Elaboration automatique ou semi-automatique d’algorithmes, analyse par imagerie des informations optiques et radar, synchronisation des données;

• Télédétection des aérosols atmosphériques et missions d’étalonnage-validation des satellites;

• Applications d’impact environnemental, balayage aérien laser, télédétection;

• Analyse géospatiale et surveillance terrestre, y compris les développements de logiciels;

Quels sont les projets aéronautiques et aérospatiaux conjoints avec l’Inde?

La coopération actuelle entre l’INCAS, en Roumanie et l’industrie spatiale et aérospatiale indienne est la première coopération de ce type pour la Roumanie et peut ouvrir un large éventail de possibilités de coopération, tant au niveau de la recherche que de l’industrie.

Bien que les activités principales d’INCAS se réfèrent à aeronautiElie Carafoli, INCAS, coopération spatiale Inde-Roumanie, des projets aérospatiaux avec des sujets Indiacs, au cours des dernières années, les activités liées à l’espace ont considérablement augmenté, devenant une partie importante du portefeuille INCAS, offrant des possibilités pour des activités très intéressantes. coopération internationale comme c’est le cas pour la coopération avec l’industrie aérospatiale indienne. Il est également de notre intérêt de promouvoir et d’utiliser l’infrastructure d’essais au sol INCAS (y compris les souffleries) comme réserve de capacité pour d’importants programmes industriels internationaux.

L’INCAS est en mesure de contribuer considérablement aux efforts ambitieux de l’ISRO, car il existe une congruence entre le secteur aéronautique et spatial en ce qui concerne les technologies et les travaux de laboratoire ainsi que la configuration réelle du véhicule. Ayant été fortement impliqué dans les programmes aéronautiques et spatiaux au fil du temps, l’INCAS peut et est disposé à apporter son expertise et ses capacités supplémentaires afin de renforcer la collaboration roumano-indienne déjà positive.

À propos du projet de test supersonique de la mission Gaganyaan sur lequel l’ISRO travaille?

Cette mission est humaine et nos attentes sont donc élevées. Envoyer des astronautes en orbite terrestre basse serait une réalisation extraordinaire pour l’Inde, et l’INCAS est honoré de faire partie de cet effort, au niveau expérimental et en laboratoire. L’activité du projet est liée à la caractérisation aérodynamique de l’ensemble du lanceur avec les techniques et instruments typiques, tandis que l’importance critique de la sécurité est abordée en effectuant des tests similaires sur le système d’évacuation de l’équipage. En particulier, ce véhicule pose de grands défis en simulant des jets à l’échelle du laboratoire, étant une première pour INCAS. D’autres détails se réfèrent à la caractérisation dynamique qui doit accompagner les tests grandeur nature de ces véhicules qui ont prouvé leur valeur à deux reprises dans l’histoire de l’espace, ramenant en toute sécurité les astronautes sur Terre.

Quels sont vos projets futurs pour travailler avec l’industrie spatiale et aérospatiale indienne?

Les activités réussies dans le cadre de cette collaboration actuelle seront la base idéale pour une collaboration durable avec l’Inde sur les sujets spatiaux et aéronautiques. Pour INCAS, les collaborations se réfèrent davantage aux partenaires européens et moins aux pays tiers, c’est pourquoi INCAS considère cette collaboration comme une belle opportunité d’étendre ses collaborations au-delà de l’Europe et de quelques autres partenaires en Amérique du Nord et en Asie. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats sur une approche gagnant-gagnant et des avantages mutuels, à la fois dans les domaines civil et militaire. Enfin, nous insistons fortement sur la dimension académique de notre organisation de R&D et nous considérons que les projets de recherche associés au milieu universitaire peuvent également être considérés comme un domaine potentiel pour des partenariats durables.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.