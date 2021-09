Coors Light vendant un sweat à capuche lesté pour soulager le stress de la saison de football

Coors Light a commencé à vendre des sweats à capuche lestés pour aider à soulager le stress des fans de football pendant la saison de football de cette année. “Les interceptions, les blessures et les atterrissages peuvent tous conduire à des niveaux élevés d’anxiété, à crier des obscénités sur votre téléviseur ou parfois à lancer l’objet le plus proche que vous pouvez trouver”, a déclaré la société dans un communiqué, citant une étude menée à l’origine en 2017. inspirée par la science des couvertures lestées et de leurs effets sur la réduction des niveaux de stress, Coors Light a développé un sweat-shirt lesté pour garder les fans « au frais » pour la « saison la plus froide de tous les temps ».

“Lorsque vous ressentez de l’anxiété avant ou pendant un match, ce n’est pas votre imagination”, explique Michael Grabowski, Ph.D, professeur de communication au Manhattan College, selon NBC News. “Quelques études ont montré que les fans de sport peuvent avoir une anxiété intense avant un gros match, tout comme les joueurs eux-mêmes. Cela inclut à la fois l’anxiété cognitive et l’anxiété somatique, comme des papillons dans l’estomac ou d’autres expressions physiques d’anxiété. ” Selon le conseiller professionnel agréé et directeur clinique David Ezell, les fans sont susceptibles de commencer à se sentir anxieux à cause des neurones miroirs dans le corps humain qui permettent aux gens de comprendre les points de vue extérieurs. Les neurones permettent aux gens de sortir de leurs expériences pour se mettre à la place de la vie de quelqu’un d’autre et imaginer ce qu’une autre personne peut ressentir dans certaines situations. “Ces sentiments sont amplifiés lorsque nous regardons une équipe de football ou un joueur dont nous sommes fans parce que nous les” connaissons “”, explique Ezell. “Quand nous les voyons sur le terrain, nous ressentons une partie des sentiments qu’ils éprouvent parce que nos neurones miroirs sont à l’œuvre.”

Avec 10 livres de technologie de couverture lestée, un tissu anti-stress et une doublure en tricot aérien confortable, les sweat-shirts sont conçus de manière experte pour retenir ceux qui les portent assis sous les moments tendus de la saison de la NFL. Les sweats à capuche sont disponibles à l’achat depuis le mardi 31 août. Ceux qui cherchent à en acheter un peuvent les trouver en ligne sur shop.coorslight.com pour 150 $.