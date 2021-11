COP 26 – CDN révisées : l’Inde s’est-elle trop engagée ?

L’Inde portera sa capacité d’énergie non fossile à 500 GW d’ici 2030. (Image représentative)

Par Deepak Gupta & Kolluru Krishan

Dans un article de ce journal du 1er novembre, l’un d’entre nous s’était demandé si la COP 26 serait un tournant. Il l’a été en effet, d’une manière inattendue. L’Inde a revendiqué le leadership climatique en étant la seule grande économie émergente à répondre à l’appel à des ambitions accrues, annonçant des CDN révisées qui nécessitent une décarbonation profonde. Les annonces moins que dramatiques des États-Unis, de l’UE et du Royaume-Uni, malgré la sincérité évidente de Biden et Johnson, et l’absence notable des chefs d’État de Chine, de Russie, du Brésil, d’Afrique du Sud, de Turquie, ont donné à l’Inde le devant de la scène. . Le Premier ministre Narendra Modi a tiré le meilleur parti de cette opportunité en annonçant une année cible Net Zero (NZ) de 2070 et en lançant un appel clair pour que le monde adopte « LIFE » (Lifestyles for Environment). L’Inde a joué un rôle de premier plan dans l’initiative OSOWOG (One Sun, One World, One Grid) de l’ISA. L’Inde a également rejoint l’engagement de 45 pays « à renforcer la protection de la nature et à réformer l’agriculture pour réduire les émissions de GES ». Ces promesses et initiatives ont fait de l’Inde une valeur aberrante présumée à un leader de l’action climatique !

Tout en félicitant un leadership politique avisé, il est bon de faire une introspection sur la faisabilité techno-économique et l’impact social. La question clé est alors de savoir si l’Inde s’est trop engagée ou s’est simplement fixée des objectifs ambitieux pour galvaniser l’action climatique mondiale, isoler la Chine et défier les économies développées de fournir réellement le financement et le transfert de technologie promis. Le Premier ministre a demandé un financement de 1 000 milliards de dollars ainsi qu’un transfert de technologie, en tant que précurseurs des NDC indiens. Il est prudent d’examiner brièvement les cinq CDN d’ambition accrue et de signaler une lacune, le cas échéant.

L’objectif de la Nouvelle-Zélande est à long terme et le calendrier de 2070 est raisonnable. Cela a été recommandé dans l’article précédent. Nous n’aurions plus pu éviter un engagement néo-zélandais (notre intérêt national considéré en dehors du monde), et 2070 offre un temps suffisant pour la transition, grâce à l’évolution anticipée des technologies propres et des solutions commerciales vertes. Cela permet à l’année de pointe d’être 2040, à partir de laquelle les émissions indiennes devraient commencer à baisser. Les défis porteront sur quatre engagements pris en vue de l’échéance 2030.

Premièrement, l’Inde augmentera sa capacité d’énergie non fossile à 500 GW d’ici 2030. Cet objectif comprend évidemment l’hydroélectricité et le nucléaire, et, par conséquent, il ne s’agit en fait pas d’une augmentation par rapport à l’objectif annoncé précédemment de 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. Cependant , des inquiétudes subsistent quant à l’ajout de nouvelles capacités au cours des huit prochaines années : 350 GW RE + nucléaire, contre 147 GW actuellement. Une augmentation significative de la capacité solaire est prévue (30 GW par an), une augmentation exponentielle. Actuellement, nous avons une très forte dépendance vis-à-vis des importations de plaquettes solaires, de cellules, d’onduleurs, de verre, etc., et cela aussi principalement en provenance de Chine. Le régime PLI couvrira, au mieux, 10 GW et mettra 3 à 4 ans pour que les opérations commerciales se stabilisent. Par conséquent, s’il est impératif d’intensifier la fabrication locale, nous devons prendre en compte des importations élevées pour atteindre l’ajout ciblé de capacité d’énergie solaire d’ici 2030.

Deuxièmement, l’Inde vise à couvrir 50 % de ses besoins énergétiques à partir d’énergies renouvelables d’ici 2030. Il s’agit peut-être d’une erreur de traduction et doit signifier l’énergie électrique. Cependant, même pour l’électricité, l’approvisionnement en ER à 50% sera confronté à des défis en raison du CUF relativement faible de l’énergie solaire et éolienne, qui constituera près de 90% de la capacité d’énergie non fossile de 500 GW et davantage de capacité thermique dans les années à venir. . De plus, le réseau ne sera pas en mesure d’absorber de tels niveaux de puissance variable des ER, sans des dizaines de GW de stockage d’énergie, ce qui entraînera un coût élevé, en dehors d’une disponibilité douteuse pour un déploiement à grande échelle d’ici 2030. Enfin, l’offre d’ER dépasserait de loin la puissance demande à différents créneaux « Heure de la journée », nécessitant un recul supplémentaire des centrales thermiques. Déjà, le PLF des centrales thermiques est à des creux non viables de 44,68 % pour les entreprises publiques et de 54,27 % pour les IPP, ce qui a un impact sur l’efficacité des centrales et, par conséquent, sur leurs émissions de GES, outre la fiabilité de l’approvisionnement. Les discoms ne pourront tout simplement pas acheter de gros volumes de puissance RE variable.

Troisièmement, une réduction de 45 % de l’intensité carbone du PIB au cours de l’année de référence 2005, contre 33 à 35 % engagée à Paris, est vraisemblablement une extrapolation des réductions d’émissions de GES de programmes tels que PAT, Ujala, Ujjwal, SATAT, KUSUM, E20 , FAME, et de nouveaux engagements tels que les chemins de fer atteignant la Nouvelle-Zélande d’ici 2030, 500 GW RE, etc. L’arithmétique doit être convertie en plans d’action. De plus, cela nécessitera une décarbonation profonde dans les secteurs industriels difficiles à réduire (ciment, acier, aluminium, cuivre), qui fournissent des intrants critiques pour les centrales électriques EnR. De plus, une transformation rapide pourrait provoquer des perturbations majeures, affectant les industries et leur main-d’œuvre ; cela demande de l’attention.

Quatrièmement, il n’est pas clair par rapport à quelle référence la réduction des émissions de GES projetées de 1 milliard de tonnes de CO2 a été engagée. Une telle réduction quantitative sera le résultat d’une réduction de 45% de l’intensité carbone du PIB, mais nécessitera un soutien financier et un transfert de technologie importants et, par conséquent, des qualifications appropriées doivent être formulées.

Le temps des annonces est passé. Qu’il s’agisse d’objectifs ambitieux qui cherchent à orienter les politiques. Nous avons maintenant besoin d’un plan complet, étape par étape et assorti d’un calendrier pour chaque secteur (et sous-secteur) qui soit largement débattu dans le domaine public avec des objectifs dynamiques mais réalisables pour chaque action au cours de chaque année, alors même que nous nous préparons à le changement transformationnel imminent.

Gupta est ancien secrétaire, MNRE, et ancien président, UPSC, et Krishan est président, CVC India Infrastructure

