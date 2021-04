COP 26: Il est temps de placer le genre au cœur des efforts d’atténuation du changement climatique

L’action climatique ne peut pas continuer à négliger les problèmes des personnes les plus touchées et à faire la sourde oreille à leurs voix.

Par Vaishali Nigam Sinha,

Le clairon de la COP 26, qui se tiendra à Glasgow en novembre de cette année, a été sonné. Au cours des 5 années écoulées depuis Paris, la plupart des pays n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction des émissions, ce qui s’est traduit par une aggravation de la crise climatique. Reconnaissant la nécessité d’une plus grande urgence et d’engagements plus audacieux, le président de la COP 26, Rt. L’hon. Alok Sharma (député) et l’envoyé du président Biden pour le climat, le secrétaire John Kerry, ont entamé des dialogues avec des pays clés, en vue de renforcer les ambitions mondiales et d’inciter les pays à adopter des cadres pour des économies à net zéro. Sans surprise, l’Inde, compte tenu de son importance incontestée dans l’action climatique mondiale, figure en bonne place dans leurs itinéraires. Proche sur les talons de Rt. L’hon. La visite d’Alok Sharma en février, en Inde, accueillera le secrétaire Kerry début avril pour des discussions en vue de préparer le terrain pour un sommet fructueux à Glasgow. À bien des égards, le moment est opportun pour soulever la question de la priorité à une action climatique sensible au genre, en garantissant un rôle clé pour les femmes à Glasgow et les étapes nécessaires pour libérer le potentiel des femmes en tant qu’agents du changement.

Il est temps que nous reconnaissions que le genre et le climat sont des questions transversales, les femmes étant beaucoup plus vulnérables aux chocs socio-économiques et environnementaux dus au changement climatique.80% des personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes et elles sont également 14 fois plus susceptibles de souffrir. impact direct des catastrophes climatiques. Cela n’est pas surprenant si l’on considère que les femmes représentent 70% des pauvres du monde et ne possèdent que 10% des terres agricoles. Leur rôle traditionnel dans la société et les barrières telles que l’accès restreint aux ressources, la technologie, la mobilité limitée et le minimum de voix dans la prise de décision réduisent leur résilience, les exposant à un risque beaucoup plus élevé de perturbation des moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire en plus de la violence et des abus.

Cela appelle à donner la priorité aux dimensions de genre dans les réponses politiques d’atténuation du changement climatique, en assurant une représentation adéquate des femmes dans les processus de prise de décision. L’action climatique ne peut pas continuer à négliger les problèmes des personnes les plus touchées et à faire la sourde oreille à leurs voix. Les femmes doivent jouer un rôle plus important dans les dialogues sur le climat et leurs besoins et préférences intégrés dans les plans d’adaptation et d’atténuation. La meilleure façon d’y parvenir est de permettre aux femmes dirigeantes de façonner et de diriger l’agenda climatique. Nous avons besoin d’une action transformatrice pour libérer les capacités, les connaissances, les compétences et l’expérience uniques en matière de gestion des ressources que les femmes possèdent pour faire face au défi climatique. Les femmes dirigeantes peuvent contribuer à une prise de décision meilleure et plus inclusive en offrant des perspectives nouvelles et diversifiées aboutissant à des solutions innovantes et pratiques.

Il existe des preuves concluantes qu’un leadership climatique plus diversifié entre les sexes aboutit à des solutions plus solides et plus efficaces. La perception et la préoccupation du risque lié au changement climatique sont systématiquement plus élevées chez les femmes et elles ont également tendance à être plus favorables aux politiques et aux changements de mode de vie pour lutter contre le changement climatique.Les recherches montrent que les pays avec une forte représentation des femmes au parlement sont plus susceptibles de ratifier les traités internationaux sur l’environnement. De nombreuses études indiquent que les femmes décideurs politiques sont plus aptes à conduire des collaborations et des négociations entre les partis politiques et plus sensibles aux besoins de la communauté. Il existe également plusieurs exemples de réussite de solutions intelligentes face au climat dirigées par des femmes qui transforment la vie des communautés. Le programme Solar Sisters en Afrique et l’initiative Solar Mamas du Barefoot College qui forment des femmes comme ingénieurs solaires, le programme Wonder Women en Indonésie ou les femmes tribales du Rajasthan qui deviennent des entrepreneurs verts en fabriquant en masse des lampes solaires, sont tous des exemples de femmes catalysant le changement vers une avenir durable.

Malgré les preuves convaincantes et la justification des femmes dirigeantes, les chiffres racontent une histoire très différente, soulignant la sous-représentation flagrante des femmes dans la prise de décision et la conception des politiques. La représentation moyenne des femmes dans les organes de négociation nationaux et mondiaux sur le climat est inférieure à 30% et ne s’améliore pas au niveau local. Lors de la COP25 de l’année dernière, seuls 21% des 196 chefs de délégation étaient des femmes. Cette incapacité à puiser dans la moitié de la confiance mondiale des cerveaux se traduit par des solutions sous-optimales à une inégalité préexistante croissante. L’équipe de direction de la prochaine COP 26 est également dominée par les hommes, les femmes n’occupant que 25% des rôles de leadership clés, ce qui laisse espérer que leurs préoccupations et leurs perspectives seront exclues de la conversation. Le manque d’équilibre entre les sexes compromettra gravement la crédibilité et l’efficacité des dirigeants de la COP 26. Les discussions doivent inclure le genre, les femmes prêtant leur voix et participant activement et influençant l’ordre du jour, les négociations et les décisions clés. Plusieurs femmes dirigeantes ont fait campagne pour une répartition à 50/50 entre les sexes au sommet de la direction du sommet afin d’assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité en matière de genre.

En outre, pour stimuler une action climatique sensible au genre, le sommet doit aborder les questions suivantes:

i) Une adoption et une mise en œuvre plus larges du plan d’action amélioré pour l’égalité des sexes, comme convenu à la COP 25. Encourager les pays à nommer un champion de l’égalité des sexes de haut niveau pour les négociations et l’élaboration de politiques sur le climat.

ii) Amélioration de l’accès aux fonds pour les organisations dirigées par des femmes et de défense des droits des femmes qui s’attaquent aux impacts du changement climatique au niveau local.

iii) Développement des compétences pour permettre aux femmes de diriger le déploiement de solutions durables.

iv) Exhorter les gouvernements à intégrer les perspectives sexospécifiques dans leurs politiques et plans d’action climatiques grâce à une analyse systématique du genre; collecter et utiliser des données ventilées par sexe et établir des repères et des indicateurs sensibles au genre.

v) Promouvoir une représentation égale des femmes dans toutes les délégations nationales auprès de la CCNUCC, des groupes de travail nationaux et locaux sur l’action climatique, des comités.

vi) Reconnaître et partager les réussites de l’action climatique sensible au genre et / ou dirigée par les femmes

Pour lutter efficacement contre la crise climatique, les femmes, en tant que groupe le plus touché, doivent être adéquatement représentées dans les processus décisionnels et méritent une place égale à la table. Le sommet de la COP 26 offre une excellente occasion d’évoluer vers une stratégie d’atténuation plus inclusive qui est également façonnée et dirigée par les femmes. Il n’y a pas de meilleur moment pour les femmes d’être à l’avant-garde du mouvement climatique et j’espère que nous ne manquerons pas le bus.

(L’auteur est Chief Sustainability Officer, Renew Power et Président SAWIE. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.