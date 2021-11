COP26 : Boris Johnson poussera des « engagements ambitieux » au milieu des manifestations de greenwashing | Politique | Nouvelles

Des milliers de personnes ont défilé à Glasgow ce samedi pour protester car elles considèrent le sommet sur le climat actuel comme décevant. Vendredi, la militante écologiste Greta Thunberg a qualifié la conférence de « festival mondial North Greenwash », affirmant qu’elle voyait plus de « bla bla bla » que de véritables actions.

Avec seulement une semaine avant la fin de la COP26, Boris Johnson a déclaré qu’il souhaitait également voir des engagements plus profonds.

«Il reste une semaine à la COP26 pour livrer le monde, et nous devons tous nous rassembler et conduire pour la ligne.

«Nous avons vu des pays faire preuve d’ambition et d’action pour aider à limiter la hausse des températures, avec de nouveaux engagements pour réduire les émissions de carbone et de méthane, mettre fin à la déforestation, éliminer progressivement le charbon et fournir plus de financement aux pays les plus vulnérables au changement climatique.

« Mais nous ne pouvons pas sous-estimer la tâche à accomplir pour maintenir 1,5°C en vie.

« Les pays doivent revenir à la table cette semaine prêts à faire les compromis audacieux et les engagements ambitieux nécessaires. »

Les organisateurs des manifestations, la Coalition COP26, ont affirmé que plus de 100 000 personnes se sont présentées à la manifestation de samedi, ajoutant qu’environ 300 événements similaires se déroulaient dans le monde.

Le porte-parole de la coalition, Asad Rehman, a déclaré : « Nous ne tolérerons plus les propos chaleureux et les objectifs à long terme, nous voulons agir maintenant. »

Alok Sharma, le président de la COP26, a déclaré que les pourparlers « en arrivaient au point où le caoutchouc touche la route », ajoutant: « Je ne sous-estime certainement pas la difficulté de la tâche qui nous attend ».

« L’ambiance est mitigée, et je dis cela dans un sens non péjoratif. C’est vraiment le reflet du fait que c’est tendu en ce moment », a-t-il ajouté.

Ed Miliband, secrétaire commercial fantôme du Labour, a déclaré: «La vérité après la première semaine de la COP est que nous restons loin de là où nous devons être pour dire de manière réaliste que nous avons pris les principales mesures nécessaires pour maintenir 1,5 en vie.

« Mais tout ce que le Premier ministre propose maintenant, ce sont des exhortations et des commentaires vides de sens.

« Il doit agir avec concentration, clarté et urgence face à la tâche colossale qui attend le monde dans les prochains jours. »