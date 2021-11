COP26 : Déclaration annoncée entre les États-Unis et la Chine – « Plus d’accord que de divergence ! | Monde | Nouvelles

Des délégués de la Chine et des États-Unis, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, se sont engagés à travailler ensemble sur le changement climatique, a révélé Sky News. Des responsables de Pékin et de Washington ont publié une déclaration commune qui mettait en évidence les nouvelles mesures prises par les deux pays sur le changement climatique.

La déclaration conjointe sino-américaine d’hier, qui a souligné que les années 2020 sont une « décennie critique » pour le changement climatique, a déclaré : « Les États-Unis et la Chine se félicitent des efforts importants déployés dans le monde pour faire face à la crise climatique.

« Ils reconnaissent néanmoins qu’il reste un écart important entre ces efforts, y compris leur effet global, et ceux qui doivent être déployés pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

« Les deux parties soulignent l’importance vitale de combler cet écart le plus tôt possible, notamment par des efforts accrus.

« Ils déclarent leur intention de travailler individuellement, conjointement et avec d’autres pays au cours de cette décennie décisive, en fonction des différentes circonstances nationales, pour renforcer et accélérer l’action climatique et la coopération visant à combler l’écart, notamment en accélérant la transition verte et bas carbone. et l’innovation en technologie climatique.

JUST IN : Abandonnez cette promesse ! Les États-Unis éclatent de fureur alors que Boris est sur le point de devenir nucléaire

Il a ajouté que les deux pays ont l’intention de coopérer sur: « les cadres réglementaires et les normes environnementales liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les années 2020 », « la maximisation des avantages sociétaux de la transition énergétique propre », « les politiques visant à encourager la décarbonisation et l’électrification des secteurs d’utilisation », « les domaines clés liés à l’économie circulaire » et « l’utilisation des ressources renouvelables », ainsi que « le déploiement et l’application de technologies telles que le CCUS et la capture directe de l’air ».

Dans le but de réduire les émissions de CO2, la déclaration a révélé que les États-Unis se sont fixé pour objectif d’atteindre 100 % d’électricité sans pollution par le carbone d’ici 2035 et que la Chine réduira progressivement sa consommation de charbon au cours du 15e plan quinquennal.

S’adressant à des journalistes à Glasgow, l’envoyé américain pour le climat et ancien candidat du président américain John Kerry, 77 ans, a déclaré qu’il n’y avait pas seulement un effort mais un « impératif de coopération ».

Il a ajouté sur Twitter comment la déclaration s’engageait également à réduire le méthane.

LIRE LA SUITE: Angela Merkel demande l’aide de Vladimir Poutine alors que la crise aux frontières de l’UE devient incontrôlable

Selon les données recueillies par Rhodium Group, la Chine a émis 27% des gaz à effet de serre dans le monde en 2019 et les États-Unis en ont produit 11% la même année.

Cependant, l’annonce de la plus grande ville d’Écosse intervient quelques jours seulement après que le Guardian a rapporté qu’un conseiller principal de la délégation chinoise a exprimé des préoccupations critiques concernant les engagements en matière de changement climatique pris lors de la COP26.

Wang Yi a déclaré : « Sur la base de nos recherches, je ne vois aucune preuve que nous puissions atteindre 1,9 °C. »

Il a ajouté: « Mais que nous soyons maintenant sur la bonne voie pour 1.9C ou 2.7C, le point principal est que nous devrions nous concentrer sur des actions concrètes. »