L’activiste écologiste suédois conduira des centaines d’activistes furieux de Kelvingrove Park au centre-ville pour protester contre le « greenwashing ». Le soi-disant « écoblanchiment » est une forme de marketing dans laquelle les grandes entreprises tentent de persuader le public que leurs produits, leurs objectifs et leurs politiques sont respectueux de l’environnement – une malhonnêteté qui, selon les militants, détruit la planète. Quelques heures avant le début de la manifestation, Mme Thunberg a déclaré: « La COP26 a été nommée le must à l’exclusion de la COP, ce n’est plus une conférence sur le climat. Il s’agit d’un festival Greenwash Global North, c’est une célébration de deux semaines des affaires comme d’habitude et bla bla bla. »

