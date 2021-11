COP26 EN DIRECT: Sturgeon essaie d’éclipser Boris alors qu’elle tire le tapis sous le Premier ministre avec une promesse de 1 million de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

Le fonds historique sera annoncé lundi lors du sommet sur le climat COP26 et se concentrera sur le soutien aux pays en développement pour qu’ils se remettent de catastrophes, notamment les inondations et les incendies de forêt. Le coup de force de Mme Sturgeon intervient alors que Boris Johnson tente de rallier les dirigeants mondiaux pour qu’ils prennent des mesures environnementales radicales lors du sommet urgent – qui se déroule à domicile, Glasgow. L’argent proviendra du Fonds pour la justice climatique du gouvernement écossais de 6 millions de livres sterling par an, aidant les communautés à réparer et à renforcer leur résilience face aux événements liés au climat.

Le Premier ministre dira : « Grâce à notre travail sur la justice climatique, l’Écosse continue de soutenir fièrement les nations qui, bien qu’elles aient fait le moins pour provoquer le changement climatique, en subissent déjà l’impact.

« Nous n’avons pas les ressources des autres gouvernements occidentaux, mais nous pouvons montrer l’exemple.

« Et je suis donc heureux d’annoncer que non seulement nous doublons notre fonds pour la justice climatique à 24 millions de livres sterling, mais nous concluons également un partenariat avec le Climate Justice Resilience Fund pour soutenir les communautés et faire face aux pertes et dommages, soutenus par ce £ 1 million d’investissement.

« J’espère que cela galvanisera d’autres organisations pour soutenir le partenariat – et montrera aux dirigeants mondiaux que là où les petites nations mènent, ils peuvent suivre, en prenant des engagements tout aussi ambitieux lors de la COP26. »

