COP26 : la reine Elizabeth II fait un aveu brutal lors d’une apparition virtuelle au sommet de Glasgow | Royale | Nouvelles

Dans une vidéo préenregistrée du château de Windsor, la reine Elizabeth, 95 ans, a semblé reconnaître sa propre mortalité lorsqu’elle a averti les délégués au sommet de la COP26 que le monde devait agir maintenant pour lutter contre la crise climatique. Le monarque devait assister en personne au sommet de Glasgow aux côtés du prince Charles, 72 ans, de Camilla Parker-Bowles, 74 ans, du prince William, 39 ans, et de Kate Middleton, également 39 ans.

Cependant, la reine « a décidé à regret » de se retirer de l’événement la semaine dernière après que ses médecins lui ont dit de se reposer après une visite d’une nuit à l’hôpital King Edward VII de Londres le 20 octobre.

S’exprimant dans la vidéo de 252 secondes enregistrée dans le White Drawing Room de Windsor, Sa Majesté a déclaré: « Bien sûr, les avantages de telles actions ne seront pas là pour nous tous ici aujourd’hui.

« Aucun de nous ne vivra éternellement.

« Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants et ceux qui suivront leurs traces. »

Le chef de l’Etat a également ajouté : « Pour ma part, j’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s’élever au-dessus de la politique du moment et d’acquérir un véritable sens politique.

« C’est l’espoir de beaucoup que l’héritage de ce sommet – écrit dans des livres d’histoire encore à imprimer – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion ; et que vous avez répondu à l’appel de ces générations futures.

« Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et de reconnaître que le temps des mots est maintenant passé au temps de l’action. »

Le message de la reine a été diffusé devant les délégués lors d’une réception des dirigeants mondiaux lors de l’événement des Nations Unies à Glasgow.

Le monarque a déclaré: « Je me souviens bien qu’en 1969, il a déclaré à un rassemblement universitaire » si la situation mondiale de la pollution n’est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable dans un très court délai. temps…

« Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants ».

Le duc d’Édimbourg, qui était marié à la reine depuis 73 ans, est décédé en avril à l’âge de 99 ans.