COP26 : le gouvernement va résister à la rébellion d’extinction et isoler les « appels ridicules » de la Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

Avec un indice de performance environnementale (EPI) de 81,3, le Royaume-Uni figurait dans le top 5 des pays les plus respectueux de l’environnement en 2020. Selon Kwasi Kwarteng, l’actuel secrétaire aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle, ces bons résultats sont la preuve que le Royaume-Uni » l’obtient. »

« Le génie innovant et entrepreneurial des entreprises britanniques soutient déjà cette transition propre », écrit-il pour The Telegraph.

En présentant son plan pour la COP26, M. Kwarteng a également mentionné le travail de deux organisations vertes qui ont choisi d’occuper illégalement des espaces pour promouvoir leur message au lieu de simplement défiler.

« Nous résistons activement aux appels ridicules d’Extinction Rebellion et du blocage des routes d’Isulate Britain qui pensent que la réponse est une intervention excessive de l’État et une intrusion époustouflante dans la vie des gens », a écrit le secrétaire aux Affaires.

Les manifestants d’Insulate Britain ont été très visibles au cours du mois dernier alors qu’ils continuent d’obstruer les principales autoroutes britanniques.

L’organisation militante a appelé à un programme national pour garantir que les maisons soient isolées pour être à faible consommation d’énergie d’ici 2030.

Il a bloqué les principales routes autour de Londres ces dernières semaines, notamment les M1, M4 et M25.

La stratégie de M. Kwarteng est de promouvoir une économie de marché plus verte où les entreprises britanniques innoveraient et créeraient de nouveaux marchés et opportunités.

« Assurons-nous que le Royaume-Uni devienne un producteur et un exportateur, plutôt qu’un client et un importateur », a déclaré M. Kwarteng.

« Le moyen de résoudre ce problème ne passe pas par une économie planifiée, mais par la voie britannique : la science, l’innovation et les nouvelles technologies alimentées par l’entreprise privée et la pure beauté du capitalisme.

« Nous comprenons le pouvoir de notre précieuse économie de marché pour tirer parti des capitaux privés et libérer l’esprit d’entreprise unique de la Grande-Bretagne pour développer de nouvelles technologies et développer de nouvelles industries. »

Le secrétaire à l’Énergie, en réponse aux récentes pénuries de carburant auxquelles le pays a dû faire face, suggère que le Royaume-Uni cesse de dépendre d’autres pays pour l’énergie.

« Les récents prix volatiles du gaz à travers le monde ont fait ressortir encore plus le besoin urgent de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles, en particulier au pétrole et au gaz étrangers », a-t-il écrit.

« Compter sur d’autres pays pour notre approvisionnement énergétique n’est tout simplement pas durable et laisse le peuple britannique à la merci de fluctuations excessives des prix mondiaux qui sont complètement hors de notre contrôle. »

« Nous voulons assurer notre propre indépendance énergétique en produisant du nucléaire, de l’éolien, de l’hydrogène et du solaire dans ce pays. »

« Nous devons passer à un système énergétique national et souverain où nous pouvons alimenter notre pays grâce aux énergies renouvelables générées dans ce pays, plutôt qu’ailleurs. »