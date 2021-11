COP26 : le Royaume-Uni critiqué malgré sa promesse d’éliminer progressivement les combustibles fossiles : « Pas assez loin ! » | Sciences | Nouvelles

Une version quasi finale de l’accord COP26 a été publiée ce matin et semblait tempérer les appels à mettre fin à toute utilisation du charbon et à éliminer complètement les subventions aux combustibles fossiles. Une version précédente appelle les pays à « accélérer la suppression progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles ». Mais le libellé a été modifié, affirmant plutôt que les pays devraient accélérer « l’élimination progressive de l’électricité au charbon et des subventions inefficaces pour les combustibles fossiles ».

L’Arabie saoudite, l’Inde, la Russie et certains autres pays ont fait pression contre le libellé de l’élimination progressive des combustibles fossiles.

L’écologiste George Monbiot a critiqué le projet de texte.

Il a déclaré à Sky News: « Ils disent qu’ils veulent éliminer progressivement le charbon et les combustibles fossiles, ce qui est un bon début.

« Ce sont des centrales électriques au charbon qui ne capturent pas le dioxyde de carbone et ne le pompent pas sous terre.

« Et en ce moment, les nations versent des milliards et des trillions dans la subvention des combustibles fossiles.

« Se débarrasser de ces deux choses est une bonne idée, mais c’est encore loin de la politique fondamentale dont nous avons besoin pour laisser tous les combustibles fossiles dans le sol. »

Le ministre fantôme du Développement international, Preet Gill, a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson devait montrer l’exemple.

Elle a déclaré: « Je pense que le libellé est absolument le bienvenu, mais nous disons aux autres pays d’éliminer progressivement les combustibles fossiles, mais nous flirtons toujours avec l’idée ici.

« Cela ne peut pas arriver pour de nombreux pays en développement si nous n’avons pas le financement.

« Comment vont-ils adapter leurs économies s’ils n’ont pas les moyens financiers ?

« C’est bienvenu et c’est une formulation plus stricte, mais sans le financement, il sera difficile de le livrer. »

La proposition devrait faire l’objet de nouvelles négociations lors des pourparlers, qui devraient se terminer à 18 heures aujourd’hui.

S’exprimant sur le texte actuel, la directrice exécutive de Greenpeace International, Jennifer Morgan, a déclaré : « Cela pourrait être mieux, cela devrait être mieux, et il nous reste un jour pour le faire beaucoup, beaucoup mieux.

LIRE LA SUITE: « Elle est la vraie leader » Sturgeon l’emporte sur Boris à la COP après une candidature éhontée à l’indépendance

« Ce n’était pas assez bon avant, c’est encore plus faible maintenant et cela doit changer. »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a déclaré que M. Johnson devrait « revenir et faire passer cet accord au-delà de la ligne » si nécessaire.

Elle a ajouté: « À sa place, je suis peut-être restée ici pour le reste du sommet, mais je reviens au volant. »

Le chef du SNP a déclaré qu’il devrait s’assurer que « aucune pierre n’est négligée » pour conclure un accord avec les dirigeants, ajoutant qu’elle pense qu’il est « environ 50-50 pour le moment ».