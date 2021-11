COP26 : le vice-président de la Commission européenne s’en prend aux dirigeants pour des amendements de dernière minute | Monde | Nouvelles

Furieux, M. Timmermans a serré les poings et a frappé sa table alors qu’il prenait la parole lors des dernières étapes du sommet sur le climat à Glasgow alors que les dirigeants s’accrochaient à leurs engagements pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 ° C. Cela survient alors que des désaccords majeurs sur l’élimination progressive des émissions de charbon et de combustibles fossiles ont mis des pays comme la Chine et l’Inde sur une trajectoire de collision avec les pays occidentaux lors de la COP26.

M. Timmermans a claqué: «Après avoir écouté les deux premières interventions, je me demande si nous ne risquons pas de trébucher dans ce marathon, quelques mètres avant d’atteindre la ligne d’arrivée.

«Je veux que nous tous ici, chacun d’entre vous, ne discutions qu’une minute sur une personne dans votre vie, une seule personne, qui sera toujours là en 2030 et comment cette personne vivra si nous ne nous en tenons pas aux 1.5C ici aujourd’hui !

Le vice-président a claqué: « Bien sûr, nous avons tous nos intérêts nationaux et bien sûr, il y a de nombreuses questions qui doivent être examinées plus tard

« Et je comprends parfaitement quand les pays en développement disent qu’il devrait y avoir plus de finances sur la table, et oui, nous ne sommes qu’au début de ce que nous pouvons faire contre les pertes et les dommages …

« Mais pour l’amour du ciel, ne tuez pas ce moment en demandant plus de textes, des textes différents, en supprimant ceci en supprimant cela! »

Il a poursuivi en disant que c’est sa « ferme conviction » que l’accord signé par les délégués pour s’en tenir à l’accord 1.5C COP26 « nous permet d’agir avec l’urgence qui est essentielle à notre survie ».

M. Timmermans a supplié: «Alors, je vous en supplie, veuillez accepter ce texte afin que nous puissions apporter de l’espoir au cœur des enfants et petits-enfants qui font la moue. Ils nous attendent, ils ne nous pardonneront pas s’ils nous font défaut aujourd’hui !

Le vice-président de la Commission européenne est en charge de l’accord vert du bloc et lors de la séance plénière d’hier, il a brandi une photo de son petit-fils alors qu’il demandait aux délégués de prendre des mesures rapidement.

