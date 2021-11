COP26 : les pays invités à éliminer progressivement les combustibles fossiles dans le projet d’accord

Le président de la COP26, Alok Sharma, s’entretient avec Patricia Espinosa de l’ONU (Photo: .)

Les pays sont obligés d’accélérer l’élimination du « charbon sans relâche » et des « subventions inefficaces aux combustibles fossiles » dans le troisième projet de texte de l’accord COP26.

Les dirigeants mondiaux y réfléchissent ce matin et beaucoup espèrent pouvoir s’entendre sur l’accord, qui sera le premier à mentionner l’un ou l’autre des polluants.

Cependant, la formulation du texte, exhortant les pays à faire des « efforts » pour réduire les combustibles fossiles les plus sales, semble être un affaiblissement de l’accord.

Le dernier projet demande également aux pays de « revoir et de renforcer » leurs objectifs de réduction des émissions l’année prochaine.

Il exhorte les pays développés à au moins doubler leur provision collective de financement climatique pour aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique, à partir des niveaux de 2019, d’ici 2025.

La référence historique aux subventions au charbon et aux combustibles fossiles a survécu dans la dernière version du texte de la «décision de couverture» pour un accord global que les pays espèrent conclure à Glasgow, malgré le recul attendu de certains grands pays producteurs et émetteurs.

Plus : Environnement



Il appelle les pays à accélérer la technologie et les politiques pour passer à des systèmes énergétiques à faibles émissions, en augmentant la production d’énergie propre et l’efficacité énergétique.

Le pacte reconnaît également la nécessité de soutenir une « transition juste », considérée comme importante pour protéger ceux qui pourraient être touchés par des pertes d’emplois ou des coûts plus élevés du passage à l’énergie propre.

Les scientifiques ont averti que le maintien de la température à 1,5 °C nécessite une réduction des émissions mondiales de 45 % d’ici 2030 et à zéro dans l’ensemble d’ici le milieu du siècle.



PLUS : Date limite pour conclure un accord sur le climat à la COP26 manquée car le négociateur « apporte un sac de couchage »



À SUIVRE : Des océans pollués par 26 000 tonnes de plastique pendant la pandémie

Ceci est une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();