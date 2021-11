COP26 : les pays riches ne veulent toujours pas payer leur note climatique

Le changement climatique a une injustice centrale : les parties du monde qui contribuent le moins au réchauffement climatique sont celles qui souffrent le plus de la hausse des températures.

L’élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur plus chaudes et les pluies torrentielles plus fréquentes frappent de manière disproportionnée les zones côtières basses, les îles, les tropiques et les déserts qui abritent des personnes qui, historiquement, n’ont pas brûlé autant de charbon, de pétrole ou de gaz naturel. Les impacts lents et aigus du changement climatique détruisent déjà des maisons, forcent des migrations et font des morts, en particulier dans les pays qui ont peu de ressources pour commencer. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les pays les plus vulnérables au changement climatique sont Haïti, le Myanmar, le Mozambique, le Zimbabwe et les Bahamas.

Pendant ce temps, les principaux producteurs et consommateurs d’énergie fossile, comme les États-Unis, sont devenus les pays les plus riches du monde. Cette richesse signifie également davantage de ressources gouvernementales et privées pour répondre à un monde en réchauffement, que ce soit en construisant des infrastructures pour résister aux marées plus élevées, en gérant les forêts pour réduire les incendies de forêt graves ou en indemnisant les citoyens pour leurs maisons en ruine.

Cette iniquité est le courant sous-jacent des négociations climatiques en cours de la COP26 des Nations Unies à Glasgow, en Écosse. La réunion est l’occasion pour les principaux pollueurs et ceux qui en subissent les effets de s’asseoir les uns en face des autres – et les pays les plus touchés par le réchauffement climatique affirment que la lutte contre cette injustice centrale doit être au cœur de tout accord sur le climat. Sinon, les espoirs de parvenir à une concordance sur d’autres questions climatiques clés pourraient s’effondrer.

« La plus grande part des émissions historiques provenait des pays développés », a déclaré jeudi aux journalistes Diego Pacheco Balanza, chef de la délégation bolivienne à la COP26. « Il y a donc une responsabilité historique des pays développés et [industrialized] pays pour faire face à la crise climatique.

La façon la plus concrète de s’acquitter de cette responsabilité est de la payer. Et certains pays riches à la COP26 ont dit qu’ils le feraient – dans une certaine mesure, au moins, et en principe.

« Les pays les plus responsables de l’histoire[al] et les émissions actuelles ne font pas encore leur juste part du travail », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson au début du sommet.

Les actions à ce jour, cependant, font toujours défaut. « Il y a eu beaucoup de déclarations très positives », a déclaré Janine Felson, chef adjointe de la délégation du Belize et conseillère de l’Alliance des petits États insulaires, un bloc de négociation de 39 pays insulaires et de faible altitude. «Ce que nous voyons, cependant, dans le [negotiating] chambre est très différente. C’est plus comme d’habitude, donc la rhétorique et l’action sont très éloignées.

Lors de la COP26, plusieurs gouvernements, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont annoncé un financement supplémentaire pour aider les pays à faible revenu à passer à l’énergie propre, ainsi que davantage d’argent pour faire face aux pertes inévitables dues au changement climatique.

Mais le montant d’argent sur la table ne remplit toujours pas les engagements passés, et ce n’est pas suffisant pour couvrir la puissante transition qui est nécessaire, selon les négociateurs des pays en développement.

Sans régler les problèmes d’argent, les négociations de la COP26 sur d’autres questions – calendriers d’émission de gaz à effet de serre, élimination progressive des combustibles fossiles, échange de crédits de carbone – pourraient stagner ou s’effondrer. « La finance climatique est le ciment qui rassemble un paquet à la fin d’une COP », a déclaré jeudi aux journalistes Richie Merzian, directeur du programme climat et énergie à l’Australia Institute.

Alors que les pourparlers approchent de leur dernier jour, la pression est exercée sur les gouvernements riches pour qu’ils contribuent davantage aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions. « Mon message aux pays donateurs est très, très clair : sans financement adéquat, la tâche qui nous attend est presque impossible », a déclaré Alok Sharma, président de la réunion COP26.

Les pays riches ne respectent toujours pas leurs engagements en matière de financement climatique

Lors de la COP15 de 2009 à Copenhague, les pays riches se sont fixé pour objectif de mettre en commun 100 milliards de dollars d’ici 2020 pour aider les pays moins riches à s’adapter aux changements climatiques déjà en cours ainsi qu’à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’argent, provenant d’institutions publiques telles que les gouvernements plutôt que de banques privées, serait déployé sous forme de prêts, d’investissements et de subventions dans le cadre d’initiatives allant de la décarbonisation de la production d’électricité à la construction de digues.

La cible a été manquée. Le dernier décompte montre que 79,6 milliards de dollars de financement international pour le climat ont été accordés en 2019. Désormais, l’objectif est 2023 pour l’objectif de 100 milliards de dollars, compte tenu du rythme actuel des engagements.

Les négociateurs des pays en développement ont fait pression pour combler cet écart encore plus rapidement et souhaitent que l’accord final de la réunion COP26 souligne leur « grave préoccupation » que le montant du financement disponible ne soit pas suffisant pour faire face aux besoins pour faire face au changement climatique. Ils souhaitent également que le texte souligne que les pays riches sont tenus de contribuer davantage aux programmes de financement climatique.

« La finance n’est pas la charité des pays développés envers le monde en développement », a déclaré Pacheco Balanza. « La finance est une obligation. »

Dans le même temps, il existe d’immenses ressources financières pour atténuer le changement climatique. Une estimation a révélé que le passage de l’économie mondiale vers l’énergie durable permettrait d’économiser 26 000 milliards de dollars au monde d’ici 2030. Mais les coûts de l’atténuation du changement climatique et les avantages reviennent souvent à différentes personnes, et il s’est avéré difficile d’en tirer parti dans les négociations.

Aujourd’hui, certains pays en développement disent qu’ils ont besoin de beaucoup plus d’argent pour atteindre leurs objectifs. L’Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, s’est engagée à la COP26 à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2070. Mais elle dit vouloir 1 000 milliards de dollars de financement international pour le climat d’ici 2030 pour atteindre son objectif. Les gouvernements africains ont déclaré que le financement du financement climatique devrait atteindre 1,3 billion de dollars par an d’ici 2030.

Il est probable que l’objectif de financement de 100 milliards de dollars sera solidifié à la COP26 avec l’élan en cours. Cependant, il est peu probable que ces demandes beaucoup plus importantes soient prises en compte, étant donné que les parties à l’accord de Paris n’ont pas réussi à atteindre un objectif beaucoup plus petit à temps.

Qui paiera pour la dévastation climatique dans les endroits les plus vulnérables et les plus pauvres ?

De nombreuses discussions à la COP26 se concentrent sur l’atténuation du changement climatique – ce que les pays feront pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, quels devraient être leurs objectifs, quand ils devraient les atteindre et quelles tactiques comptent pour atteindre leurs objectifs.

Mais le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré Celsius par rapport aux températures moyennes mondiales avant la révolution industrielle, et ce réchauffement a déjà des effets. Le niveau mondial de la mer, par exemple, a déjà augmenté de 8 à 9 pouces, entraînant des ondes de tempête plus dévastatrices.

Faire face aux changements climatiques déjà en cours est une priorité élevée pour des pays comme les nations insulaires qui voient leurs terres englouties par la montée des mers et voient les catastrophes s’amplifier avec plus de précipitations et une chaleur plus élevée.

En langage COP, c’est ce qu’on appelle la perte et les dommages. Il existe un mécanisme pour gérer cela dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, s’appuyant sur un cadre antérieur connu sous le nom de Mécanisme international de Varsovie. Une estimation a révélé que les pertes et les dommages causés par le changement climatique coûteraient au monde entre 290 et 580 milliards de dollars par an d’ici 2030. Et les pertes peuvent aller au-delà de celles qui sont facilement chiffrées, comme le patrimoine culturel et les écosystèmes dégradés par la hausse des températures moyennes.

Le problème, c’est qu’il n’y a pas d’objectif défini pour combien d’argent devrait être alloué aux pertes et dommages, qui doit participer et quand, et comment cet argent devrait être distribué. Et surtout, les pertes et dommages ont été largement exclus des discussions sur le financement climatique.

« On a beaucoup entendu parler de solidarité [from wealthy countries] pour les pertes et les dommages de nos expériences », a déclaré Felson. «Mais si, dans la salle des finances, je soulève des pertes et des dommages, j’entends que c’est une ligne rouge. On ne peut pas parler de vie et de dégâts en finance [discussions]. «

Pour des pays comme le Belize, l’objectif est d’avoir un système qui ne réponde pas aux catastrophes et dommages liés au climat de manière ponctuelle comme un fonds de secours d’urgence. Au contraire, ils veulent une approche systématique qui rapporte de l’argent cohérent non seulement à la suite d’ouragans et d’incendies de forêt, mais aussi pour des problèmes lents comme le déclin des barrières de corail et la baisse des rendements des cultures.

Jeudi, l’Écosse a annoncé qu’elle contribuerait à hauteur de 2 millions de livres sterling à un fonds pour les pertes et dommages, ce qui en fait le premier pays à participer.

Des fonds ont également été alloués lors de la COP26 à des mesures indirectes liées aux pertes et dommages. Douze gouvernements donateurs ont promis 413 millions de dollars de nouveau financement pour le Fonds pour les pays les moins avancés, qui aide des pays comme la Gambie et le Togo à faire face aux effets du changement climatique. Le Fonds d’adaptation des Nations Unies a également annoncé qu’il avait collecté 351,6 $ sous forme de nouvelles promesses de dons.

L’un des grands obstacles est cependant que les pays riches ne veulent aucun langage dans un accord sur les pertes et dommages qui laisse entendre qu’ils sont responsables du changement climatique. Certains s’opposent déjà au langage des pertes et dommages dans le projet d’accord.

« Avec les pays riches, c’est toujours la crainte d’une sorte de cadre de réparation qui imposera des coûts de plus en plus élevés », a déclaré Rachel Kyte, conseillère aux négociations sur le climat et doyenne de la Fletcher School de l’Université Tufts. « Ils sont prêts à parler d’aujourd’hui et de demain. Ils ne veulent pas parler d’hier.

Les négociateurs des pays les plus touchés par les impacts climatiques disent maintenant qu’ils veulent au moins lancer le mouvement en payant pour la destruction actuelle du climat. Ils demandent que l’accord COP26 crée un mécanisme de financement dédié aux pertes et dommages et lui confère une stabilité à long terme.

Mais alors que les négociations entrent dans leur dernier jour avec tant de questions en suspens, les pertes et les dommages pourraient à nouveau être suspendus jusqu’à la prochaine COP.