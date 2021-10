COP26 : l’ONU lance un avertissement sévère aux dirigeants mondiaux quelques jours avant le sommet – « L’horloge tourne fort » | Monde | Nouvelles

Alors que les dirigeants se préparent pour le lancement du sommet de la COP26 plus tard cette semaine à Glasgow, le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) vient de révéler l’étendue de l’écart entre ce que les pays ont promis à la suite de l’Accord de Paris en 2015 et l’enjeu de leur émissions. eL’accord fixait un objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 celsius pour éviter les conditions météorologiques extrêmes, les inondations, l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes naturelles qui pourraient se terminer par des milliers de victimes.

Cependant, le rapport indique que les plans d’action de chaque pays – connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national (NDC) – ne réduisent que de 7,5 % les émissions prévues pour 2030.

Pour atteindre l’objectif de 1,5°C, 55% sont nécessaires. Cela signifie que les politiques devraient être encore plus ambitieuses.

D’ici 2030, pour atteindre la limite de 1,5 °C, les émissions annuelles de gaz à effet de serre doivent baisser de 28 gigatonnes (Gt) supplémentaires ou être réduites de moitié par rapport aux niveaux actuels de près de 60 Gt, au-delà de ce qui est promis dans les engagements mis à jour et autres engagements 2030 , a déclaré le PNUE.

Pour la limite de 2 degrés Celsius, une réduction supplémentaire de 13 Gt des émissions annuelles est nécessaire d’ici 2030.

« En ce qui concerne les progrès actuels, nous comblerons l’écart d’émissions de 2030 dans les années 2080 », a déclaré à . Myles Allen, professeur de science des géosystèmes à l’Université d’Oxford.

« S’il n’y a pas de réduction significative des émissions au cours de la prochaine décennie, nous aurons perdu à jamais la possibilité d’atteindre 1,5 degré », a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres lors d’un point de presse.

« Il est absolument essentiel que tous les pays du G20 soient présents avant Glasgow ou à Glasgow (des engagements) compatibles avec le 1.5C », a-t-il ajouté.

« Nous avons huit ans pour élaborer les plans, mettre en place les politiques, les mettre en œuvre et, finalement, réaliser les coupes », a déclaré la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen.

Les engagements nets zéro peuvent offrir une lueur d’espoir, car ils pourraient réduire le chauffage à 2,2 degrés Celsius.

L’Australie s’est récemment engagée à atteindre le zéro net d’ici 2050 et la Chine a présenté son plan pour atteindre un pic d’émissions de carbone d’ici 2030.

Mais le rapport prévient que les engagements nets zéro sont encore vagues, incomplets dans de nombreux cas et incompatibles avec la plupart des NDC 2030.