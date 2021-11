COP26 : Marche en avant ! – L’Express Financier

Plus de 150 pays, dont l’Inde, ont exprimé une ambition accrue de réduction des émissions

Par Anirban Ghosh

La COP26 est terminée et près de 200 pays ont signé le Pacte de Glasgow. Cela montre que le mécanisme à cliquet de l’Accord de Paris fonctionne, que les détails de l’Accord ont été réglés, que les pays ont dépassé Paris et qu’une orientation vers une solution a émergé. Voici quelques exemples de la façon dont ces quatre thèmes se sont manifestés.

Plus de 150 pays, dont l’Inde, ont exprimé une ambition accrue de réduction des émissions. En conséquence, l’augmentation de température projetée à la fin du siècle est de 2,4 degrés C. C’est 0,3 degré C de mieux que l’impact des promesses faites à Paris. Nous restons loin de l’objectif de 1,5 degré C, mais les signataires du Pacte de Glasgow ont accepté de revenir avec des objectifs plus agressifs à la COP27. Le mécanisme à cliquet de l’Accord de Paris fonctionne !

L’adaptation est un autre domaine où l’action a été renforcée.

Le Fonds d’adaptation a reçu de nouvelles promesses de 356 millions de dollars, soit trois fois son objectif de mobilisation pour 2022. Les pays développés ont accepté de doubler l’objectif de financement de l’adaptation aux pays en développement d’ici 2025, portant le chiffre annuel à 40 milliards de dollars. Les donateurs ont promis 413 millions de dollars au Fonds pour les pays les moins avancés, le seul fonds pour la résilience climatique qui cible exclusivement les pays les moins avancés. Un système international distinct d’émission de compensations a été conçu, sur lequel une taxe de 5 % ira à l’adaptation et un programme de travail de Glasgow-Charm el-Cheikh sur deux ans sur l’objectif mondial ou l’adaptation a été mis en place. Ce sont de bons développements, mais la preuve du pudding est dans le fait de manger.

Les mécanismes du marché et la transparence de l’action climatique sont deux éléments clés du règlement de Paris qui ont été liés. L’article 6, traitant des mécanismes du marché, n’est plus une affaire inachevée. Un mécanisme visant à empêcher le double comptage des crédits a été mis en place. Les crédits carbone générés et vendus devront être enregistrés et ajoutés à l’objectif NDC du pays vendeur. On peut désormais s’attendre à ce que les écosystèmes de taxe carbone, de compensation et d’échange se développent et conduisent à la décarbonation.

Tous les pays sont censés rendre compte des émissions, des progrès sur les engagements climatiques, des contributions au financement climatique, de l’impact climatique et de l’adaptation au moins tous les deux ans. Les pays doivent soumettre leur premier « rapport biennal de transparence » et « rapport d’inventaire national » d’ici la fin de 2024, les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés étant autorisés à le faire « à leur discrétion ». Étant donné que tout ce qui est mesuré est fait, ce mécanisme de transparence devrait permettre une plus grande réalisation des engagements nationaux.

La COP26 s’est déplacée au-delà de Paris de quatre manières significatives. Premièrement, le méthane, un gaz à effet de serre qui provoque 80 fois plus de réchauffement que le dioxyde de carbone, a finalement trouvé sa place dans le Global Methane Pledge signé par 105 pays. Il s’agit d’un engagement à réduire les émissions globales de méthane de 30 % d’ici 2030. Deuxièmement, les deux plus grands émetteurs du monde, la Chine et les États-Unis, ont signé un pacte pour travailler ensemble pour accélérer l’action climatique.

Cela inclut l’objectif des États-Unis d’atteindre 100 % d’électricité sans pollution par le carbone d’ici 2035 et la réduction progressive de la consommation de charbon de la Chine au cours de son 15e plan quinquennal. Troisièmement, la conversation sur le charbon est sur la table. Il accélérera la transition vers des sources d’énergie plus propres comme le solaire, l’éolien, l’hydrogène et la biomasse. Quatrièmement, 130 nations possédant 90 % des forêts du monde ont convenu d’arrêter puis d’inverser la déforestation d’ici 2030. Chacune de ces étapes accélérera le programme de décarbonation.

Alors que le taux de décarbonation doit être accéléré, les solutions respectueuses du climat qui ont émergé doivent être adoptées et mises à l’échelle rapidement. L’engagement de Glasgow EV pris par les gouvernements, les fabricants, les entreprises, les investisseurs et les propriétaires de flottes de passer complètement aux voitures et camionnettes à zéro émission dans les années 2030 est un pas dans la bonne direction. Le Glasgow Breakthrough Agenda jouera un rôle similaire pour d’autres formes de technologies plus propres et abordables.

Il y a un dicton lapidaire qui dit que « l’âge de pierre n’a pas pris fin faute de pierre ». De même, la transition du charbon et des combustibles fossiles nécessite des technologies alternatives et l’avènement d’une orientation solution à la COP26 peut y parvenir.

Un COP n’est jamais que des roses et pas d’épines. La COP26 n’a pas élargi la conversation sur les transports propres au-delà des voitures aux transports publics et aux deux-roues. L’incapacité des pays développés à tenir leurs promesses de financement a continué de décevoir. Il y avait aussi le frein du passage de la « élimination progressive » à la « réduction progressive » du charbon. Mais en l’absence d’un calendrier associé, ce changement risque d’être moins conséquent que les autres.

Dans l’ensemble, la COP26 a fait de nombreux pas en avant. Mais pour que le miracle de 1,5 degré C se réalise, les politiques, la recherche et le financement doivent favoriser l’adoption rapide des technologies climatiques disponibles et faire de nouvelles technologies comme l’hydrogène propre, les films solaires flexibles, les batteries de stockage à haute densité et la capture et l’utilisation du carbone une réalité. . Chaque engagement, politique et action dans ce sens est une lueur d’espoir.

Directeur du développement durable chez Mahindra Group. Les vues sont personnelles

