COP26 : Une rébellion qui chante et danse peut-elle sauver le monde ?

COP vingt-six ! C’est le nombre de fois où l’ONU a réuni des dirigeants mondiaux pour tenter de lutter contre la crise climatique. Mais les États-Unis produisent plus de pétrole et de gaz naturel que jamais ; la quantité de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère et les températures mondiales continuent d’augmenter; et nous vivons déjà le chaos météorologique et climatique extrême contre lequel les scientifiques nous ont mis en garde depuis quarante ans, et qui ne fera qu’empirer sans une action climatique sérieuse.

Et pourtant, la planète ne s’est jusqu’à présent réchauffée que de 1,2° Celsius (2,2° F) depuis l’époque préindustrielle. Nous avons déjà la technologie dont nous avons besoin pour convertir nos systèmes énergétiques en énergie propre et renouvelable, et cela créerait des millions de bons emplois pour les gens partout dans le monde. Ainsi, concrètement, les mesures que nous devons prendre sont claires, réalisables et urgentes.

Le plus grand obstacle à l’action auquel nous sommes confrontés est notre système politique et économique dysfonctionnel et néolibéral et son contrôle par des intérêts ploutocratiques et corporatifs, qui sont déterminés à continuer à profiter des combustibles fossiles même au prix de la destruction du climat vivable de la Terre. La crise climatique a révélé l’incapacité structurelle de ce système à agir dans l’intérêt réel de l’humanité, même lorsque notre avenir même est en jeu.

Donc quelle est la réponse? La COP26 à Glasgow peut-elle être différente ? Qu’est-ce qui pourrait faire la différence entre des relations publiques plus astucieuses et une action décisive ? Compter sur les mêmes politiciens et intérêts des énergies fossiles (oui, ils sont là aussi) pour faire quelque chose de différent cette fois semble suicidaire, mais quelle est l’alternative ?

Depuis que le leadership d’Obama Pied Piper à Copenhague et à Paris a produit un système dans lequel les pays individuels fixent leurs propres objectifs et décident comment les atteindre, la plupart des pays ont fait peu de progrès vers les objectifs qu’ils se sont fixés à Paris en 2015.

Maintenant, ils sont venus à Glasgow avec des engagements prédéterminés et inadéquats qui, même s’ils étaient tenus, conduiraient encore à un monde beaucoup plus chaud d’ici 2100. Une succession de rapports de l’ONU et de la société civile dans la perspective de la COP26 ont sonné l’alarme avec ce que Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à un « réveil tonitruant » et à un « code rouge pour l’humanité ». Dans le discours d’ouverture de Guterres à la COP26 le 1er novembre, il a déclaré que « nous creusons nos propres tombes » en ne résolvant pas cette crise.

Pourtant, les gouvernements se concentrent toujours sur des objectifs à long terme comme atteindre « Net Zero » d’ici 2050, 2060 ou même 2070, si loin dans le futur qu’ils peuvent continuer à reporter les mesures radicales nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5° Celsius. Même s’ils arrêtaient d’une manière ou d’une autre de pomper des gaz à effet de serre dans l’air, la quantité de GES dans l’atmosphère d’ici 2050 continuerait à réchauffer la planète pendant des générations. Plus nous chargeons l’atmosphère de GES, plus leur effet durera longtemps et plus la Terre continuera de croître.

Les États-Unis ont fixé un objectif à court terme de réduction de leurs émissions de 50 % par rapport à leur niveau record de 2005 d’ici 2030. Mais leurs politiques actuelles ne conduiraient qu’à une réduction de 17 à 25 % d’ici là.

Le Clean Energy Performance Program (CEPP), qui faisait partie de la Build Back Better Act, pourrait combler une grande partie de cet écart en payant les services publics d’électricité pour augmenter la dépendance aux énergies renouvelables de 4% d’une année sur l’autre et en pénalisant les services publics qui ne le font pas. Mais à la veille de la COP 26, Biden a retiré le CEPP du projet de loi sous la pression des sénateurs Manchin et Sinema et de leurs marionnettistes sur les combustibles fossiles.

Pendant ce temps, l’armée américaine, le plus grand émetteur institutionnel de GES sur Terre, a été exemptée de toute contrainte en vertu de l’Accord de Paris. Les militants pour la paix à Glasgow exigent que la COP26 répare cet énorme trou noir dans la politique climatique mondiale en incluant les émissions de GES de la machine de guerre américaine, et celles d’autres armées, dans les rapports et les réductions d’émissions nationales.

Dans le même temps, chaque centime que les gouvernements du monde entier ont dépensé pour faire face à la crise climatique ne représente qu’une petite fraction de ce que les États-Unis à eux seuls ont dépensé pour leur machine de guerre destructrice de nations au cours de la même période.

La Chine émet désormais officiellement plus de CO2 que les États-Unis. Mais une grande partie des émissions de la Chine sont tirées par le reste de la consommation mondiale de produits chinois, et son plus gros client est les États-Unis. Une étude du MIT en 2014 a estimé que les exportations représentaient 22% des émissions de carbone de la Chine. Sur une base de consommation par habitant, les Américains représentent toujours trois fois les émissions de GES de nos voisins chinois et le double des émissions des Européens.

Les pays riches n’ont pas non plus respecté l’engagement qu’ils avaient pris à Copenhague en 2009 d’aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique en leur fournissant une aide financière qui atteindrait 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. Ils ont fourni des montants croissants, atteignant 79 milliards de dollars en 2019, mais l’incapacité de livrer la totalité du montant promis a érodé la confiance entre les pays riches et les pays pauvres. Un comité dirigé par le Canada et l’Allemagne à la COP26 est chargé de résoudre le manque à gagner et de rétablir la confiance.

Lorsque les dirigeants politiques du monde échouent si gravement qu’ils détruisent le monde naturel et le climat vivable qui soutient la civilisation humaine, il est urgent que les gens du monde entier deviennent beaucoup plus actifs, vocal et créatif.

La réponse publique appropriée aux gouvernements qui sont prêts à gaspiller la vie de millions de personnes, que ce soit par la guerre ou par un suicide de masse écologique, est la rébellion et la révolution – et les formes de révolution non violentes se sont généralement avérées plus efficaces et bénéfiques que les formes violentes.

Les gens se soulèvent contre ce système politique et économique néolibéral corrompu dans des pays du monde entier, car ses impacts sauvages affectent leur vie de différentes manières. Mais la crise climatique est un danger universel pour toute l’humanité qui nécessite une réponse universelle et mondiale.

Un groupe de la société civile inspirant dans les rues de Glasgow pendant la COP 26 est Extinction Rebellion, qui proclame : « Nous accusons les dirigeants mondiaux d’échec, et avec une vision audacieuse d’espoir, nous exigeons l’impossible… désespérer et rappeler au monde qu’il y a tant de choses pour lesquelles se rebeller vaut la peine.

Extinction Rebellion et d’autres groupes climatiques à la COP26 appellent à Net Zero d’ici 2025, et non 2050, comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de 1,5° convenu à Paris.

Greenpeace appelle à un moratoire mondial immédiat sur les nouveaux projets de combustibles fossiles et à une élimination rapide des centrales électriques au charbon. Même le nouveau gouvernement de coalition en Allemagne, qui comprend le Parti vert et a des objectifs plus ambitieux que d’autres grands pays riches, n’a fait que repousser l’échéance finale de l’élimination progressive du charbon en Allemagne de 2038 à 2030.

L’Indigenous Environmental Network amène les peuples autochtones du Sud global à Glasgow pour raconter leurs histoires lors de la conférence. Ils appellent les pays industrialisés du Nord à déclarer une urgence climatique, à garder les combustibles fossiles dans le sol et à mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles à l’échelle mondiale.

Les Amis de la Terre (FOE) ont publié un nouveau rapport intitulé Nature-Based Solutions: A Wolf in Sheep’s Clothing comme point central de son travail à la COP26. Il expose une nouvelle tendance en matière d’écoblanchiment des entreprises impliquant des plantations d’arbres à l’échelle industrielle dans les pays pauvres, que les entreprises envisagent de revendiquer comme des « compensations » pour la production continue de combustibles fossiles.

Le gouvernement britannique qui accueille la conférence à Glasgow a approuvé ces programmes dans le cadre du programme de la COP26. FOE met en évidence l’effet de ces accaparements massifs de terres sur les communautés locales et autochtones et les appelle « une tromperie dangereuse et une distraction des vraies solutions à la crise climatique ». Si c’est ce que les gouvernements entendent par « Net Zero », ce ne serait qu’un pas de plus dans la financiarisation de la Terre et de toutes ses ressources, pas une vraie solution.

Parce qu’il est difficile pour les militants du monde entier de se rendre à Glasgow pour la COP26 pendant une pandémie, des groupes d’activistes s’organisent simultanément dans le monde entier pour faire pression sur les gouvernements de leurs propres pays. Des centaines de militants pour le climat et d’autochtones ont été arrêtés lors de manifestations à la Maison Blanche à Washington, et cinq jeunes militants du Sunrise Movement y ont entamé une grève de la faim le 19 octobre.

Les groupes climatiques américains soutiennent également le projet de loi « Green New Deal », H.Res. 332, que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a présenté au Congrès, qui appelle spécifiquement à des politiques visant à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 ° Celsius, et compte actuellement 103 coparrainants. Le projet de loi fixe des objectifs ambitieux pour 2030, mais n’appelle à Net Zero que d’ici 2050.

Les groupes environnementaux et climatiques convergeant vers Glasgow conviennent que nous avons besoin d’un véritable programme mondial de conversion énergétique maintenant, en tant que question pratique, et non comme l’objectif ambitieux d’un processus politique infiniment inefficace et désespérément corrompu.

Lors de la COP25 à Madrid en 2019, Extinction Rebellion a déversé un tas de fumier de cheval à l’extérieur de la salle de conférence avec le message « La merde de cheval s’arrête ici ». Bien sûr, cela ne l’a pas arrêté, mais cela a montré que les paroles creuses doivent rapidement être éclipsées par des actions réelles. Greta Thunberg a mis le doigt sur la tête, reprochant aux dirigeants mondiaux de dissimuler leurs échecs avec « bla, bla, bla », au lieu de prendre des mesures concrètes.

Comme la grève scolaire de Greta pour le climat, le mouvement climatique dans les rues de Glasgow est informé par la reconnaissance que la science est claire et que les solutions à la crise climatique sont facilement disponibles. Il ne manque que la volonté politique. Cela doit être fourni par des gens ordinaires, de tous horizons, à travers une action créative et dramatique et une mobilisation de masse, pour exiger la transformation politique et économique dont nous avons si désespérément besoin.

Le secrétaire général de l’ONU, généralement aux manières douces, Guterres a clairement indiqué que la « chaleur des rues » sera la clé pour sauver l’humanité. « L’armée d’action pour le climat, dirigée par des jeunes, est imparable », a-t-il déclaré aux dirigeants mondiaux à Glasgow. « Ils sont plus gros. Ils sont plus bruyants. Et, je vous assure, ils ne partiront pas.

