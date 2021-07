Copa América 2020 : un Real Madrid-Barcelone ?

in

Chaque duel a mille perspectives différentes. Mille rivalités qui peuvent être sauvées pour regarder le match sous un angle de vision différent. La finale de la Copa América n’en est pas exempte. Dans une rencontre aussi historique, entre deux équipes qui s’affrontent depuis des décenniesVous pouvez également rechercher l’angle qui relie le jeu à la Liga.

Et c’est que dans ce jeu il y aura un duel entre Real Madrid et Barcelone. Oui, c’est comme ça que ça sonne. Il y aura deux joueurs de chaque équipe pour chaque sélection et un seul d’entre eux remportera la victoire finale. C’est le Brésil de Vinicius Júnior et Casemiro qui commence comme favori du quota 2.15 gagner le match pendant les 90 minutes déjà contingentées 1.6 pour soulever le trophée, c’est-à-dire qu’il vaut également sa victoire en prolongation ou en penalty.

La participation des madridistas dans l’équipe est variée et tout en Casemiro C’est un indiscutable au centre du terrain, Vinicius ne dispute qu’à quelques minutes du banc. Le milieu de terrain n’a raté que le match contre le Pérou et est sorti du banc lors du match sans conséquence contre l’Équateur. Dans les étapes importantes, il a toujours été et sera un élément incontournable pour arrêter les attaques argentines.

C’est tout le contraire qui arrive Vinicius, qui est à peine passée d’être une ressource sporadique pour Tité. L’attaquant du Real Madrid a joué six minutes contre le Venezuela, 28 contre l’Équateur et 6 autres contre le Pérou. Son rôle est sans importance et il semble peu probable qu’il assume un rôle majeur contre l’Argentine.

Inutile de dire que l’importance de Léo Messi en Argentine. Il a joué chaque match, chaque minute, a marqué quatre buts et distribué cinq passes décisives. Si l’albiceleste est dans cette manche c’est en grande partie grâce à ses performances, qui lui ont permis de surmonter n’importe quel obstacle.

La deuxième partie du duo Blaugrana est composée d’un Sergio Agüero avec un rôle de soutien dans l’équipe. L’Argentin, récemment signé par Barcelone, a participé à quatre des sept matchs. Il l’a fait deux fois depuis le banc et deux fois en tant que titulaire, et il n’a pas encore vu la porte. C’est un reflet fidèle de ce qu’ont été ses deux dernières saisons à Manchester City et un échantillon pour inquiéter le fan de Barcelone qui a été enthousiasmé par la signature.

L’Argentine triomphera-t-elle du blaugrana ? Les chances ne sont pas de penser de cette façon et chez Betfair, nous avons la simple victoire pour 3.8tandis que la possibilité de s’assurer qu’ils soulèvent le trophée est jusqu’à 2,38.