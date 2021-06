Copa América 2021 – Scaloni : “La qualification nous rassure”

in

22/06/2021

Act à 11:19 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur argentin, Lionel scaloni, a souligné la belle performance de son équipe après s’être qualifiée pour les quarts de finale de la Copa América en battant le Paraguay (1-0) : “La qualification nous donne une tranquillité d’esprit et maintenant nous allons reprendre des forces et nous entraîner. Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est la condition physique de mes joueurs. Les conditions n’étaient pas les meilleures pour jouer”.

Le technicien, quoi a pris les rênes de l’albiceleste après la Coupe du monde 2018 en Russie, a souligné qu’il y a aussi des choses à améliorer pour la phase finale : “La seconde mi-temps est aussi un mérite du Paraguay. Évidemment, il y a des choses à améliorer comme dans tous les matchs. Le Paraguay était frais et nous étions venus jouer très récemment. En seconde mi-temps, l’équipe a essayé de ne pas générer d’occasions et a parfois regardé pour autre chose”.

Le Rosario a reconnu que il y aura des rotations le dernier jour et l’un des noms pourrait être Leo Messi : “La réalité est qu’il a joué à tous les matchs et il est très difficile de ne pas compter sur lui. C’est une possibilité que dans le prochain match nous fassions des rotations “.

La Bolivie, dernier obstacle de la phase de groupes

L’Argentine de Leo Messi affronte la dernière journée du groupe A contre la Bolivie avec le ticket pour le tour suivant en poche. Le Chili, le Paraguay et l’Uruguay doivent s’affronter et, sauf surprise, les Argentins se qualifieront comme premiers du groupe et éviteront le Brésil, l’autre grand favori, jusqu’à une hypothétique finale à Maracanã.

L’entraîneur a souligné que la grande vertu de l’équipe est la solidité défensive : “Je pense que dans les matchs où ils nous ont marqués, il s’agissait de situations spécifiques. Sur le plan défensif, l’équipe se porte bien. Aujourd’hui, il y avait des joueurs qui ont très bien travaillé pour l’équipe. La beauté de tout cela, c’est le processus. le jeu est difficile, surtout quand ce sont des rencontres de frictions et très peu ça se ferme vite”.