Copa América : la réaction de Messi au penalty manqué par Yerri Mina : “Danse maintenant”

07/07/2021

Le à 08:39 CEST

Leo voulait être en finale et il l’est. Le lendemain matin de dimanche à lundi, à 2h00, l’Argentine affrontera le Brésil, la finale rêvée pour les deux, dans un match unique où la star argentine tentera de devenir championne de la Copa América pour la première fois après avoir atteint la 3e finale. Suite.

Le match d’hier était vital et cela montrait: “Danse maintenant”, a crié le capitaine après que Mina ait échoué à 11 mètres lors de la fusillade. Pendant le match où ils ont avancé, Messi a aidé Lautaro Martínez à mettre le 1-0 au tableau d’affichage, mais un but tardif de la Colombie en 81, a mené le match aux tirs au but, mais pas avant de voir comment un tir de 10 s’est écrasé dans le bois juste avant la fin du temps réglementaire.

Messi n’a pas raté son penalty, le deuxième du lot et le premier pour l’albiceleste, et il a rejoint ses coéquipiers pour le regarder depuis le centre du terrain, s’enlaçant et criant sa passe pour la finale. Dans ceux-ci, c’est Yerry Mina, son ancien coéquipier au Barça, qui a tiré le troisième penalty pour la Colombie, et a été stoppé par Emiliano Martínez, qui a réussi à arrêter 3 tirs, déchaînant ainsi la joie des Argentins et de leur grande star, qui après un saut de joie, il ne put se contenir : “Danse maintenant” répéta-t-il plusieurs fois.

De Paul venait d’échouer au sien, tout comme Davinson Sanchez, alors la Colombie a raté l’occasion d’aller de l’avant et ont donné à l’Argentine la possibilité de dépendre d’eux-mêmes, ils l’ont fait.