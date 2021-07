Copa América : Messi, maintenant ou jamais

07/08/2021 à 02h43 CEST

Paco Rabadan

Brésil vs Argentine

Dimanche 11 juillet 2022 à 02:00 heures

Leo Messi ne sera jamais comme Diego Armando Maradona jusqu’à ce qu’il remporte un titre avec l’équipe argentine. Cette maxime a été systématiquement appliquée par les détracteurs du meilleur buteur de tous les temps de la ligue pour ruiner ses réalisations. Rosario se voit offrir ce week-end une belle opportunité de faire fuir tous ses fantômes dans une finale où il pourrait faire d’une pierre trois coups : donner le premier titre à l’Argentine depuis 1993, le faire contre le Brésil et à Maracana.

Plus d’ingrédients ne rentrent pas dans la marmite pour motiver un Messi qui, à 34 ans, affrontera une puissante équipe brésilienne dirigée par Neymar. Deux équipes au style très similaire se mesurent avec un Brésil toujours soucieux de ne pas encaisser de buts au prix de sacrifier son jeu tape-à-l’œil et une Argentine qui sort attendre ses rivaux et où le talent est suspect avec les banquillazos habituels pour Agüero ou Di Maria. Les précédents en Copa América ne sont pas bons pour un Messi qui devra essayer de ne pas tomber dans le piège du Brésil.

Deux finales en 2015 et 2016 contre le Chili et toutes deux se sont terminées par un nul et ont été choisies aux tirs au but après de belles interventions de Claudio Bravo. A cette occasion, les 11 mètres ont été bienveillants en demi-finale de cette Copa América avec un racana argentin qui a su l’emporter sur la Colombie dans ce sort. Mais vous savez, si beaucoup va à la source, ça finira par casser.

Messi et compagnie savent que la pression est sur le toit d’un Brésil qui est champion et qui joue à domicile. Donner la cloche pardonnerait presque tous les péchés douloureux de Messi avec l’albiceleste car non seulement les deux finales de la Copa América sont à leur place. La finale au cours de laquelle l’Argentine s’est inclinée à Maracana contre l’Allemagne 1-0 en prolongation est également beaucoup rappelée de manière cruelle.

L’histoire peut être une dalle très lourde pour une Argentine qui s’est inclinée 2-0 en demi-finale de la Copa América contre le Brésil lors de leur dernier duel officiel. Pour cette rencontre, que le Brésil soulève le trophée est inscrit à [1.60] peu importe comment c’est : 90 minutes, prolongations ou pénalités. Messi et l’Argentine apparaissent au quota [2.38], tandis que le but de l’ancien capitaine barcelonais est attribué à [2.80].