Coperni lance sa première campagne avec un film de réalité étendue – WWD

PARIS – Fidèle à son positionnement à la croisée de la mode et de la technologie, la marque de mode française Coperni lance sa première campagne officielle avec une vidéo tournée exclusivement en réalité étendue.

Alors que la technologie révolutionne le cinéma, aidant à créer des films tels que «Le Mandalorien», son utilisation dans la mode est encore relativement nouvelle, selon les directeurs de création Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant.

«Je pense que nous sommes la première marque de mode en France à utiliser la réalité étendue pour un projet de ce genre», a déclaré Vaillant à propos de la vidéo, qui sera dévoilée sur Instagram lundi.

Terme générique qui englobe tous les environnements virtuels et réels générés par la technologie informatique, la réalité étendue comprend des composants tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte pour créer des environnements immersifs.

Le marché de la réalité étendue devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de plus de 62% entre 2021 et 2026 pour atteindre 463,7 milliards de dollars, selon le cabinet d’études de marché Mordor Intelligence. Ses applications vont des jeux vidéo aux soins de santé, à l’ingénierie, à l’immobilier et plus encore.

Pour leur campagne de printemps, inspirée de leur défilé de mode en septembre au sommet du gratte-ciel de la Tour Montparnasse à Paris, Meyer et Vaillant ont créé un film vertigineux qui montre des mannequins apparemment allongés, marchant et parfois suspendus à des poutres d’acier à des centaines de pieds au-dessus du sol, alors que le ciel passe du jour à la nuit.

À la fin, l’illusion se révèle alors que le mannequin Malika Louback quitte le set d’effets spéciaux.

Meyer a déclaré que les images avaient été tournées contre des écrans qui diffusaient les images et les ajustaient en temps réel, grâce à des capteurs liés à des caméras. Contrairement aux écrans verts, les écrans LED projettent la lumière de la scène directement sur les modèles, éliminant ainsi le besoin de postproduction.

«Avec cette technologie, vous pouvez le filmer et le diffuser tout de suite», a-t-il déclaré. «Cela ouvre un vaste champ de possibilités, en particulier pour les diffusions en direct.»

Le film a été réalisé par We Are From LA, qui a réalisé des clips pour Pharrell Williams, Cassius et Dua Lipa, et a été tourné au studio Pure View XR près de Paris. Au cours du processus, Meyer et Vaillant se sont familiarisés avec des technologies telles qu’un logiciel de jeu appelé Unreal Engine et un outil de programmation appelé TouchDesigner.

«Je suis un peu geek, pour être honnête. Je suis plus de comptes de jeux et de technologies sur Instagram que de marques de luxe », a déclaré Meyer. «Nous sommes curieux et nous adorons ce genre de choses, alors nous nous y plongons et nous sommes comme des enfants avec des jouets à la pointe de la technologie.»

Alors que le duo aime injecter de la technologie dans leurs créations – pensez à des tissus aux propriétés anti-UV, hydratantes et à un apprêt antibactérien – ils ont jusqu’à présent résisté aux défilés de mode numériques. Pour la Fashion Week de Paris en mars, ils ont fait la une des journaux avec leur drive-in dans une arène parisienne.

«Honnêtement, sans COVID-19, je ne pense pas que nous l’aurions fait. Cela a fini par être mon émission préférée de tous les temps, et les retours ont été incroyables », a déclaré Vaillant.

Maintenant, ils réfléchissent à la manière d’intégrer davantage la technologie numérique dans leur travail. «Vous pouvez en faire une entreprise», a noté Vaillant, en citant l’exemple des sneakers numériques lancées par Gucci. Meyer se méfie davantage des possibilités commerciales, mais il voit un potentiel pour des projets artistiques.

«J’adore l’idée de créer des vêtements virtuels, mais pour moi, c’est quelque chose de plus proche de l’art», a-t-il déclaré. «Je peux voir la couture devenir très numérique, car dans la couture, vous voulez faire des choses exceptionnelles.»

Voir également:

Une marque française envisage d’établir un record de hauteur à la Fashion Week de Paris

Coperni a organisé un Drive-in Show à la Fashion Week de Paris

Coperni s’apprête à relancer