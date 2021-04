Copier dans des boucles en direct: transformation de régions en cellules dans Logic Pro

Aujourd’hui, nous examinons la fonction de copie vers des boucles en direct et transformons vos régions en cellules. Alors que nous avons précédemment exploré certaines des applications les plus basées sur les performances des Launchpads et des Live Loops, l’utilisation la plus évidente de l’environnement de production basé sur la grille d’Apple est sans doute dans l’arrangement. Vous pouvez facilement et rapidement expérimenter des transitions d’une partie à une autre sans avoir à commencer à faire glisser et déposer d’énormes morceaux de régions encombrants. Bien sûr, ce n’est rien qu’un outil Marquee ou une sorcellerie de saut / cycle ne puisse gérer sur la chronologie normale, mais il n’y a vraiment pas de comparaison avec l’immédiateté musicale et l’immersion pratique du déclenchement de ces sections avec un seul bouton Launchpad, tous synchronisés avec la chronologie et sans avoir à vous engager à quoi que ce soit jusqu’à ce que vous ayez expérimenté le changement.

Transformer votre audio en Live Loops

À la fois une nouvelle perspective verticale rafraîchissante sur votre idée et un accès particulièrement direct à chacune des parties mobiles qui s’y trouvent, les Live Loops peuvent être un excellent moyen d’arranger et de réarranger vos idées de chanson et de conception sonore. Bien que nous soyons particulièrement fascinés et concentrés sur l’aspect performance / composition plus créative des Launchpads dans Logic Pro, la copie de régions de l’ancienne chronologie solo dans Live Loops est une fonctionnalité puissante à utiliser. Rien de plus qu’un simple clic ne peut immédiatement transformer votre collection de régions basée sur la chronologie existante en cellules et scènes découpées verticalement dans l’environnement Live Loops, offrant ainsi un accès pratique au Launchpad à chaque élément de votre projet avec une seule commande. Non seulement un moyen particulièrement rapide de tester simplement des boucles en direct pour des chronologies de longue date, la fonction Copier vers des boucles en direct de Logic Pro pourrait être l’une des meilleures ressources d’arrangement de musique / audio disponibles pour les utilisateurs de Mac -Piste de l’audition et de l’enregistrement des parties de votre chanson en un seul clic.

Copy to Live Loops – copie de régions dans des cellules et des scènes

Dans le menu Edition de Logic Pro, vous trouverez la fonction contextuelle Copy to Live Loops. Cette commande puissante extraira des régions de toutes sortes de la chronologie et les organisera proprement en cellules et scènes, prêtes pour votre contrôleur Launchpad. Vous pouvez copier essentiellement n’importe quelle collection de régions mélangées et assorties dans une scène avec une sélection de chapiteau, une plage de cycle définie, via des marqueurs de projet personnalisés existants, ou juste la chanson entière – couplets, refrains, et le reste – directement à partir de les marqueurs d’arrangement de la chronologie.

Jetons donc un coup d’œil à certaines des façons dont nous avons fait cela, et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez de meilleures façons d’y arriver.

L’idée générale ici est essentiellement la suivante: vous choisissez ce que vous voulez mettre dans Live Loops, faites-le glisser là-dedans ou appuyez sur un raccourci clavier, et vous avez terminé.

Vous pouvez glisser-déposer des régions aux pistes correspondantes dans l’environnement Live Loops.

Ou sélectionnez / déterminez ce que vous voulez copier (sélection de rectangle, sélection de région, plage de cycles ou marqueurs / marqueurs d’arrangement). Et puis a frappé le Copier dans le raccourci clavier Live Loops (Commande + Fn + Flèche gauche), ou accédez à commande contextuelle via le menu Edition en haut à gauche de la grille Live Loops (Edition> Copier dans Live Loops).

Déplacer une chanson entière vers des cellules en un seul clic

Cela signifie que si vous avez un projet Logic Pro qui utilise les marqueurs d’arrangement intégrés (dans la zone Pistes globales en haut de la chronologie), il vous suffit d’appuyer sur le raccourci clavier Copier dans les boucles en direct ci-dessus et tout votre projet est sauvegardé dans tranches verticales de Live Loops. Cela signifie que la plage de cycle sur la chronologie est désactivée et qu’aucune région n’est sélectionnée, ce qui remplacerait la commande contextuelle et copierait ces sélections à la place.

Comme Logic Pro placera des copies de vos régions dans des cellules Live Loops, quelle que soit la méthode de votre choix, tous vos précieux travaux originaux restent essentiellement intacts, ce qui amplifie encore davantage l’aspect pratique et la polyvalence de la fonctionnalité. Si cela va être aussi simple et sans répercussion irréparable sur la création originale, vous pouvez aussi bien appuyer sur une commande clé pour obtenir ce qui pourrait être une perspective radicalement nouvelle de vos idées.

Il est indéniable que certaines personnes voient probablement le flux de travail Live Loops et les Launchpads colorés comme quelque chose pour ces enfants sauvages d’Ableton et leur musique de basse électronique forte, et c’est vraiment le cas. Mais c’est aussi beaucoup plus polyvalent que cela et peut être un outil formidable pour les personnes particulièrement intéressées par le travail d’enregistrement traditionnel en direct. Bien que je tombe personnellement dans les deux catégories, un certain nombre de mes collaborateurs d’écriture de chansons plus traditionnels ont jusqu’à présent vraiment apprécié de prendre cette nouvelle vue plongeante immédiate et verticale de nos chansons et de notre travail audio comme un moyen pratique d’auditionner de nouveaux arrangements et des parties alternatives.

Avez-vous des techniques intéressantes pour déplacer des projets enregistrés traditionnellement vers des Live Loops? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Assurez-vous de parcourir le reste de nos entrées du journal Live Loops Launchpad ci-dessous. Ensuite, passez à 9to5Toys où vous trouverez des baisses de prix rares sur la gamme Launchpad de Novation et notre dernier article sur le marché Logic Pros pour des sons / plug-ins GRATUITS.

Plus de journal intime de la zone de lancement des boucles en direct de Logic Pros:

