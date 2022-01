Copier et coller des commandes que vous trouvez dans les pages Web est dangereux et c’est la raison | La technologie

Avant de copier et coller une ligne de code que nous avons trouvée sur Internet, nous devons garder à l’esprit que nous nous exposons peut-être à une attaque.

Cela semble un mensonge, mais copier et coller des commandes que nous trouvons sur des pages Web ou des didacticiels YouTube est l’une des plus courantes. Et, est-ce que, nous croyons que tout est dans Google et nous oublions que, c’est possible, que tout le monde n’a pas les mêmes bonnes intentions que nous.

Ce qui se passe, c’est que, dans la plupart des situations, nous n’avons aucune idée de ce que nous copions et collons. En ne connaissant pas les tenants et aboutissants des lignes de code, ce qui se passe, c’est que nous plaçons notre foi dans des inconnus sur Internet qui nous ont dit de leur faire confiance.

La simple saisie d’une ligne de code dans la console de commande peut déclencher une réaction en chaîne majeure. Dans nos ordinateurs, nous stockons des informations de toutes sortes, souvent privées et privilégiées à nos seuls yeux ; mais on oublie que les ordinateurs sont normalement connectés à internet.

Comme ils sont toujours connectés, tout attaquant peut y accéder si nous leur en donnons l’autorisation après avoir copié-collé une commande. Mais, Comment ça marche? Les attaquants sont très intelligents et capables de camoufler les commandes d’attaque dans des lignes de code conventionnelles.. Gabriel Friedlander, spécialiste de la sécurité, l’a prouvé.

Dans l’image que vous avez vue se trouve l’exemple donné par Friedlander, une ligne de code qui, apparemment inoffensive, s’avère être une commande conçue pour voler des informations et attaquer notre ordinateur. La façon d’être calme lors du copier-coller de commandes est de les passer d’abord par un traitement de texte..

Et, est-ce que, bien que la solution soit si simple, beaucoup d’entre nous font entièrement confiance aux lignes de code que nous trouvons sur Internet. À présent, Avant de faire entièrement confiance à la voix d’un inconnu qui vous dit que le code à copier se trouve dans la description de la vidéo, il vaut mieux le passer d’abord par Word..