Copinage fiscal des sociétés : les petites entreprises payent

L’une des principales raisons pour lesquelles l’économie a monté en flèche sous l’administration de Donald Trump – était les réductions d’impôt sur les sociétés qui faisaient partie de la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi.

Nous existons au milieu d’une économie (beaucoup trop) mondialiste. Nous sommes en concurrence avec… partout ailleurs sur la planète pour amener les entreprises à venir et à rester ici. Plus notre taux d’affaires est compétitif, mieux nous réussirons à externaliser les employeurs.

La baisse de l’impôt sur les sociétés de 2017 n’était pas radicale ni même très profonde. Il a harmonisé une fourchette de taux d’imposition ridicule (15 % à 39 %) à un taux fixe de 21 %. Ce qui ne nous a placé qu’au milieu du peloton au niveau mondial, mais a été une amélioration globale spectaculaire au niveau national. Le taux forfaitaire moyen plus bas et sans supposition a fait de nous un lieu beaucoup plus attrayant – et les entreprises ont répondu.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles ceux d’entre nous qui ont déjà occupé un vrai travail plaident en faveur d’un taux d’imposition bas, simple et uniforme – avec le moins de déductions/ajustements possible.

Commencez par : Un taux d’imposition progressif est inconstitutionnel. Conformément à la clause de protection égale du quatorzième amendement :

« Aucun État ne fera ni n’appliquera de loi qui[…]refusera à toute personne relevant de sa juridiction l’égale protection des lois. »

Une seule loi fiscale avec plusieurs taux – c’est une protection UN-égale devant la loi.

Plus le taux est bas, mieux c’est. En raison de la compétitivité. Et parce que les gens qui gagnent de l’argent en font TOUJOURS de meilleures choses que le gouvernement qui prend l’argent de ceux qui l’ont fait.

Vient ensuite la gamme ridicule de déductions/ajustements de copinage. Le plus – le pire.

Encore une fois, il s’agit d’une protection inégale devant la loi. Vous ne pouvez pas avoir d’allégement fiscal pour quelqu’un – à moins que cet allégement fiscal ne s’applique à tout le monde.

Les allégements fiscaux (et les subventions) pour les entreprises « d’énergie verte » sont injustes pour les vraies entreprises énergétiques qui leur font concurrence pour votre dollar énergétique.

Et parce que le gouvernement est affreux en tout, y compris en choisissant des industries pour bénéficier/punir avec le code des impôts. Allégements fiscaux (et subventions) pour l’« énergie verte » – le gouvernement soutient-il CERTAINEMENT le mauvais cheval.

Le gouvernement ne « choisit pas les gagnants et les perdants » – il choisit les perdants aux dépens des gagnants. Si votre idée est bonne, vous n’avez pas besoin de copinage du gouvernement. Personne n’a besoin de subventionner la crème glacée. L’une des raisons pour lesquelles les mauvaises idées suscitent le copinage du gouvernement, c’est parce qu’elles en ont besoin.

Mais même si vous n’avez pas besoin du copinage du gouvernement, vous le voulez toujours si vous pouvez l’obtenir. Et si votre entreprise est assez grande pour soudoyer tout le monde pour attirer l’attention de nos représentants du gouvernement, vous pouvez également être victime de copinage.

Parce que nos fonctionnaires ont fait de la vente de copinage une forme d’art.

Notre gouvernement est maintenant incroyablement énorme. L’inanité de 2021 comprend un budget de 5 000 milliards de dollars et 2 000 milliards de dollars de coûts de conformité réglementaire. Et c’est sans compter les 5 000 milliards de dollars supplémentaires qu’ils cherchent à dépenser pour deux fausses factures « d’infrastructure ».

Ces projets de loi du gouvernement comptent chacun des MILLIERS de pages. Vous pouvez mettre BEAUCOUP de copinage dans ces plis législatifs gras et flasques.

Parce que le Congrès tire le meilleur parti de l’immensité inhérente au gouvernement anti-transparence que leur offre.

Alors, les hausses d’impôt sur les sociétés que les démocrates cherchent à imposer pour payer leurs inanités budgétaires supplémentaires ? Ils écraseront les petites entreprises – sans même postuler pour les grandes entreprises. Parce que le copinage.

Et PERSONNE n’est meilleur pour soudoyer son chemin vers le copinage que Big Tech.

Comment Google évite de payer ses impôts et vous colle à la facture Pourquoi Amazon ne paie aucun impôt sur les sociétés Facebook ne paie pas d’impôts sur ses bénéfices Comment Twitter peut légalement éviter les taxes

Bien sûr, TOUT ce copinage fiscal Big Tech est légal. Parce que Big Tech a soudoyé les personnes qui ont écrit les lois qui ont rendu tout cela légal. Mais cela n’arrange pas les choses.

Et bien sûr, le gouvernement a besoin d’argent pour fonctionner. Et si les entreprises les plus riches du monde ne paient RIEN – Nous, les fous, devons payer plus pour subventionner le copinage somptueux de Big Tech.

Et le copinage Big Tech ne s’arrête en aucun cas avec seulement les fédéraux. Ils nous baisent partout où il y a un gouvernement à corrompre.

20 emplois, mais 54 millions de dollars d’allégements fiscaux pour Google Center à Columbus Amazon a obtenu 670 millions de dollars d’allégements fiscaux nationaux et locaux cette année Les allégements fiscaux de Facebook sont totalement immérités. Mais les gouvernements locaux pensent qu’ils en valent la peine

Oui, ils en valent la peine – pour les fonctionnaires du gouvernement local qui sont soudoyés par Big Tech.

Twitter a obtenu un gros allégement fiscal pour rester à San Francisco. Maintenant, Jack Dorsey dit que son avenir n’est plus dans la ville

Big Tech obtient même le copinage fiscal international de leurs bureaucrates soudoyés.

Le copinage Big Tech du commerce international de Biden est ridiculement petit: « Les gens du commerce de Biden ont passé la plupart de ses quatre mois au pouvoir presque singulièrement concentrés sur l’élimination des Big Tech monstrueuses de certaines taxes numériques internationales. »

Vous vous souciez d’une autre dose massive de copinage corrompu ? Il y en a plein, tu sais.

Les Feds ont déjà dépensé des dizaines (des centaines ?) de milliards de dollars pour connecter des personnes déjà connectées à Internet – à Internet. La redondance inutile est une autre caractéristique du gouvernement.

La majeure partie de cet argent provient d’une taxe – la taxe du Fonds de service universel (USF) :

« (A) un système de subventions et de frais de télécommunications géré par la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) destiné à promouvoir l’accès universel aux services de télécommunications aux États-Unis. »

Cette taxe – est massive :

« Ce taux d’imposition est devenu encore plus monstrueux de 33,4% au deuxième trimestre de cette année. Et il sera encore plus élevé chaque trimestre successif, car il augmente chaque trimestre.

Il augmente également chaque fois que trois bureaucrates de la Federal Communications Commission (FCC) décident de voter pour l’augmenter davantage.

C’est un taux ridiculement énorme. Pourquoi est-ce si ridiculement énorme ? Parce que Big Tech – les plus grands bénéficiaires du gouvernement dépensant des milliards par an pour connecter les gens à leurs sites Web – NE PAYENT PAS LA TAXE USF.

Les fournisseurs de services Internet (FAI) – les entreprises qui construisent en privé avec leur propre argent l’infrastructure Internet qui rend possible la Big Tech – paient la taxe USF.

Voici une pensée :

Le gouvernement veut combler l’inexistante « fracture numérique ? » Que diriez-vous de ne pas taxer les entreprises qui l’ont déjà fermé – à un taux approchant maintenant QUARANTE POUR CENT.

Tout en exonérant totalement de taxe les entreprises Big Tech.

Les grandes entreprises technologiques n’ont presque rien dépensé pour construire Internet. Cela se contente de s’asseoir et de naviguer librement sur Internet que les FAI ont construit – et de devenir des billions de dollars tout en s’allongeant.

Semble juste.

Le copinage n’est-il pas grandiose ?

Voici une autre réflexion :

Les grandes entreprises technologiques qui ont soudoyé leur chemin vers un impôt fédéral sur le revenu nul et des exonérations fiscales massives au niveau national et local – devraient au moins se lancer dans le programme de taxation et de dépenses de l’USF qui leur profite directement et massivement.