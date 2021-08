Copper.co intègre Elrond et fournit des services de garde à EGLD

Copper.co, l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures d’actifs numériques et de solutions de négociation, a intégré le protocole Blockchain à l’échelle de l’Internet d’Elrond Network (EGLD / USD) pour fournir des services d’entiercement pour les actifs émis dans la chaîne de blocs Elrond, ainsi que le jeton Elrond. , EGLD, Invezz. appris d’un communiqué de presse. Il s’agit du jeton d’établissement et de service public natif du réseau avec une offre limitée. Il est utilisé pour l’émission d’actifs tokenisés et de jetons non fongibles (NFT), de frais de transaction, de produits DeFi et de paris sur la couche de consensus Elrond.

Elrond améliore mille fois les performances et l’exécution

Pour garantir une augmentation des milliers de fois de la vitesse d’exécution, Elrond dispose d’un algorithme de preuve de participation (PoS) et d’un mécanisme innovant de fragmentation d’état adaptatif. Ceux-ci vous permettent de traiter plus de 15 000 transactions par seconde (TPS) avec un coût et une latence négligeables.

Beniamin Mincu, PDG d’Elrond Network, a déclaré :

« Les meilleurs services de conservation d’actifs numériques sont essentiels pour rendre l’écosystème en expansion rapide d’Elrond accessible à un plus grand nombre d’acteurs institutionnels, de marchés et de zones géographiques. Avec Copper en tant que dépositaire fort des actifs sur le réseau Elrond, un nouveau chapitre de croissance est sur le point de commencer pour la blockchain à l’échelle d’Internet.

Le cuivre profite de la sécurité de la technologie MPC

La solution de conservation primée de Copper utilise la sécurité de la technologie Multi-Party Computing. Sa technologie et ses services sont utilisés par plus de 300 gestionnaires d’actifs institutionnels et ont été testés sur 250 actifs numériques. ClearLoop, un cadre qui relie les échanges dans un cycle de négociation sécurisé avec un règlement en temps réel, jette les bases de l’infrastructure de Copper. Depuis son lancement en mai de l’année dernière, il a transformé la façon dont les investisseurs interagissent dans l’espace crypto.

Alex Ryvkin, chef de produit chez Copper.co, mentionné :

« En élargissant notre portefeuille de technologies intégrées pour inclure le réseau Elrond hautement innovant et négatif en carbone, nous réaffirmons notre engagement envers nos clients à permettre un accès et un contrôle sûrs, sécurisés et transparents sur les actifs numériques les plus innovants et durables.

Le partenariat Elrond et Copper vise à créer l’opportunité pour les bourses, les gestionnaires de fonds, les acteurs institutionnels, les avenues commerciales et les autres acteurs du marché d’obtenir un accès sécurisé et conforme aux capacités impressionnantes de la technologie Elrond Network blockchain.

