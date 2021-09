COPS revient, après que la brigade de réveil a tenté de l’annuler en 2020 – RedState ⋆ .

Envie de bonnes nouvelles ce week-end ? Voici!

Vous vous souvenez peut-être de l’année dernière, lorsque les gauchistes ont commencé à manifester et à manifester à travers le pays après la mort de George Floyd, impliquée par les forces de l’ordre, cela a jeté un voile sur tout ce qui est «policier» à Hollywood. L’une des malheureuses victimes de ce défilé de réveil était l’émission classique du réseau Fox « COPS » – une émission de téléréalité avant que les gens ne commencent à les appeler ainsi. La sortie de câble / streaming Paramount a annulé le programme en juin, comme l’a rapporté RedState.

Maintenant, les fans de l’émission de 33 ans peuvent à nouveau profiter des accents de la chanson thème emblématique, “Bad Boys”, puisqu’elle revient sur les ondes avec de nouveaux épisodes commençant ce vendredi 1er octobre. Mais pas sur les écrans de télévision, comme on pourrait s’y attendre.

« COPS » sera diffusé sur le service de diffusion en continu par abonnement de Fox News, Fox Nation. Voici une ventilation de la façon dont la plate-forme présentera la nouvelle émission (et quelques goodies d’une saison précédente), via Fox News :

La série, qui verra sa renaissance avec une saison 33 en octobre, suit les policiers de la ville à travers le pays lors de patrouilles, d’appels de service et d’autres activités policières. L’émission a également présenté des agences étatiques et fédérales, y compris les douanes et la protection des frontières des États-Unis et le service des maréchaux des États-Unis. La saison de renaissance de 33 épisodes devrait être diffusée le vendredi 1er octobre, Fox Nation sortant quatre épisodes pour que les fans se gavent. Chaque vendredi par la suite, un épisode supplémentaire sera publié sur l’application.

NPR a écrit à propos du retour de l’émission :

Fox Nation, un service de streaming par abonnement appartenant à Fox News Media, a donné son feu vert pour le retour de la série controversée, qui lancera sa 33e saison le 1er octobre, a annoncé la société lundi. “COPS est l’une des marques les plus emblématiques de la télévision avec une base de fans incroyablement passionnée”, a déclaré Jason Klarman, président de Fox Nation, dans un communiqué.

Variety a ajouté que le «COPS» n’est qu’un indice de la direction que prend Fox Nation, en ce qui concerne l’élargissement de sa programmation.

Au cours des derniers mois, cependant, Klarman a orienté le point de vente d’abonnement au-delà de la programmation d’actualités. Nancy Grace dirige un programme sur le vrai crime, et d’autres offres incluent des séries sur l’immobilier. Fox Nation a même obtenu les droits de certains des films les plus populaires de Clint Eastwood de Warner Brothers.

Et pour la première année, la plate-forme de streaming a un doux merci pour les premiers intervenants – un accès gratuit à tout le contenu de Fox Nation. Comme Klarman l’a écrit dans un communiqué, selon NPR, « ….[I]C’est une façon de « redonner un petit peu à ceux qui mettent leur vie en danger chaque jour pour assurer notre sécurité ».

Et c’est juste. Tout ce que nous pouvons faire pour faire savoir à nos premiers intervenants à quel point nous apprécions leur service à notre nation ne peut être qu’une bonne chose – surtout à un moment où ils sont (littéralement) sous le feu de certaines villes et États démocrates, qui veulent les financer et les empêcher d’appliquer les lois dans les livres.

Vous pouvez consulter un aperçu de cinq minutes des nouveaux épisodes ci-dessous, via Fox Nation :