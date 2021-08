Copulation forcée par le mari contre le souhait de la femme de ne pas violer, juge la Haute Cour du Chhattisgarh

in

Le tribunal s’est appuyé sur le jugement de la Haute Cour du Gujarat dans l’affaire Nimeshbhai Bharatbhai Desai contre l’État.

La Haute Cour du Chhattisgarh a statué que la copulation d’un mari avec sa femme légalement mariée, même par la force et contre son gré, ne constitue pas un viol. Le tribunal a tenu ces propos tout en libérant un homme accusé de viol conjugal. La Haute Cour a toutefois ordonné que des accusations soient portées contre l’accusé en vertu de l’article 377 de l’IPC pour son acte de relations physiques contre nature avec sa femme, a rapporté LiveLaw.

Dans son jugement invoquant l’exception II de l’article 375, le juge NK Chandravanshi a déclaré que si la femme n’est pas mineure, les rapports sexuels du mari « ne constitueraient pas un délit de viol, même s’il s’agissait de violence ».

Le tribunal a également observé que les accusations formulées en vertu de l’article 377 ne peuvent pas être considérées comme erronées « lorsque l’intention dominante du délinquant est d’obtenir une satisfaction sexuelle contre nature, d’insérer à plusieurs reprises un objet dans l’organe sexuel de la victime et, par conséquent, d’obtenir un plaisir sexuel ». L’ordonnance stipulait qu’un tel acte constituerait un rapport charnel contre nature et constituerait une infraction en vertu de l’article 377.

Le tribunal a préféré une révision pénale d’une ordonnance de la Sessions Court qui avait formulé des accusations en vertu de 498-A, 34, 376 et 377 contre le mari et de l’article 498A contre la belle-famille sur la plainte de la femme. Elle avait allégué que leurs beaux-parents l’avaient harcelée et avaient commis des violences physiques tout en exigeant une dot. Elle a également allégué que son mari avait eu avec elle des relations physiques forcées contre nature.

La Haute Cour a noté qu’aucun des ingrédients ne constituait une infraction punissable en vertu des articles 376 et 377 de l’IPC en Inde, car le viol conjugal n’est pas reconnu dans le pays et qu’il ne s’agit pas d’une infraction au regard de l’exception II de l’article 375. Le tribunal a invoqué sur le jugement de la Haute Cour du Gujarat dans l’affaire Nimeshbhai Bharatbhai Desai contre l’État.

La Haute Cour s’est appuyée sur le jugement de l’affaire Momina Begum contre Union of India par la Haute Cour de Gauhati tout en dressant des accusations contre le mari en vertu de l’article 377. Dans cette affaire, le Gauhati HC avait observé que si l’intention dominante de l’agresseur est de dériver des relations sexuelles satisfaction anormale, un tel acte du contrevenant attirerait l’infraction.

