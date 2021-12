$ COQ présente une nouvelle façon de gagner des BNB chaque heure

$ COQ est un projet révolutionnaire doté d’un mécanisme réfléchissant pur BNB avec une fonction de réclamation automatique, des dividendes dynamiques et des taxes entièrement contrôlées par la communauté. La communauté peut voter sur les dividendes et les taxes du protocole pour augmenter leurs récompenses BNB.

Le jeton $ COQ est le premier à permettre à ses détenteurs de voter pour augmenter ou réduire les taux d’imposition et de dividende afin de profiter des objectifs du groupe, du sentiment du marché ou d’autres événements. Pour gagner des BNB toutes les heures et voter, les membres doivent avoir au moins 1 million de jetons COQ dans leur portefeuille.

$ COQ fait partie d’une nouvelle vague de jetons Defi émergents qui intègrent un mécanisme de jeton de réflexion dynamique (DRT) conçu pour récompenser les détenteurs. Ces nouveaux jetons protègent les investisseurs contre la manipulation par les baleines, garantissant un écosystème équitable où chacun a une chance équitable de gagner des récompenses quelle que soit la taille de son portefeuille.

Plusieurs communautés crypto ont approuvé le $ COQ comme le meilleur jeton de pensée lucratif et créatif. Les partisans de la crypto-monnaie doivent simplement connecter leurs portefeuilles pour acheter et HODL $ COQ pour obtenir plus de dividendes BNB pour toujours.

L’application CoqView permet aux utilisateurs de calculer et de suivre leurs réflexions BNB en fonction de leurs avoirs en tokens $ COQ et d’estimer le prochain paiement en temps réel.

Comment le projet génère-t-il le plus de récompenses BNB ?

$ COQ combine de puissants mécanismes de trading et des protocoles DeFi pour produire de manière agressive et cohérente des récompenses BNB. La production de dividendes de la BNB est motivée par plusieurs stratégies innovantes, notamment les prêts participatifs (COQ-FARM), les systèmes de négociation automatique internes (COQ-ATS) et les transactions DEX (COQ-SWAP).

La production de BNB est également dérivée des transactions d’appariement DEX et CEX sur des bourses de premier plan telles que Binance, Gate.io, KuCoin et bien d’autres. De plus, les investisseurs en crypto-monnaie et DeFi sur la plate-forme interfonctionnelle reçoivent des dividendes BNB agressifs de la promotion du projet sur plusieurs plates-formes de médias sociaux.

Le projet propose un modèle de réflexion de récompense unique qui garantit aux détenteurs un revenu passif en BNB à chaque fois que des pièces $ COQ sont achetées, vendues ou transférées. Les utilisateurs doivent actuellement disposer de 10 millions de dollars de COQ pour être éligibles aux récompenses, bien que la communauté puisse voter pour augmenter ou réduire le taux d’imposition et de dividende à tout moment. Les retours BNB sont automatiquement envoyés dans les portefeuilles des détenteurs de jetons.

Regardons de plus près la tokenomy $ COQ

$ COQ déploie d’excellentes tokenomies réfléchissantes visant à créer une communauté en croissance rapide et à permettre aux détenteurs de devenir riches en BNB pour toujours.

Une taxe de 15 % est prélevée sur toutes les transactions, et 10 % des frais vont directement aux détenteurs de pièces $ COQ, leur permettant de gagner un revenu passif simplement en TENANT.

Pendant ce temps, 1% des frais de transaction sert à augmenter la liquidité du $ COQ, ce qui augmente le prix minimum du jeton pour lutter contre les fluctuations de prix. 1% va au portefeuille brûlé, ce qui supprime une partie des jetons de la circulation pour étendre l’offre et augmenter la demande.

De plus, le projet $ COQ met en œuvre une méthode tout à fait équitable qui protège contre la manipulation des prix par des investisseurs disposant de grosses sommes d’argent. À cette fin, le protocole limite les transactions de vente de jetons $ COQ à moins de 0,1 % de l’offre totale et facture une taxe supplémentaire de 2 % sur toutes les transactions sans achat.

Cette stratégie dissuade les baleines de lancer leurs pièces au début de la phase de découverte des prix, garantissant que le $ COQ peut atteindre son plein potentiel. Il neutralise également le swing trading et réduit l’arbitrage sur les transactions de vente.

Le mécanisme antidumping des baleines va encore plus loin pour protéger les investisseurs en limitant le montant maximum qu’un portefeuille peut détenir à 1% de l’offre totale. 2 % supplémentaires de tous les échanges sont consacrés à la sensibilisation agressive de $ COQ et à des cadeaux communautaires pour susciter l’enthousiasme autour du projet à long terme.

La prochaine collection $ COQ NFT

En plus de créer la prochaine génération de contrats de production de performances chez BSC, l’équipe $ COQ prévoit de lancer une fascinante collection NFT et de nouveaux jetons sur la blockchain ETH. La collection NFT est magnifiquement intégrée dans l’écosystème $ COQ, offrant aux fans de crypto-monnaie plus d’options et une expérience inoubliable.

Pour garder un œil sur le token $ COQ et les dernières nouvelles et développements liés au projet, consultez les ressources ci-dessous :

$ COQ Token Représentant :

Nom : Sean Markell

Markell Courriel : contact@coqtoken.org

Nom de l’entreprise : CoqView Technologies

Adresse : 94 Rue La Boétie, 75008 Paris, France