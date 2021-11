Coque Moment pour iPhone 13 : un incontournable pour les iPhoneographes

En se concentrant sur la photographie, Moment vient de rafraîchir sa gamme d’étuis avec de nouveaux styles pour l’iPhone 13. Arrivant avec des designs éclatants, une intégration MagSafe et une protection contre les chutes, la véritable star du spectacle est la prise en charge de la gamme d’objectifs pour smartphone de Moment. Notre dernière revue Testé avec 9to5Toys se penche pour voir à quel point ces derniers améliorent la photographie de votre iPhone.

Vous lisez Testé avec 9to5Toys, où nous explorons les bases technologiques de tous les jours qui rendent la vie un peu plus facile. Parcourez l’intégralité de notre guide pour connaître toutes les dernières critiques et exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous s’il y a quelque chose que vous aimeriez voir figurer.

Plus tôt cette année, Moment a lancé sa dernière collection de coques pour accompagner la gamme iPhone 13. Disponible pour les quatre derniers combinés d’Apple, la gamme s’articule autour d’une nouvelle itération de sa signature Moment Case, qui a été rafraîchie pour l’iPhone 13. Quatre styles différents sont disponibles, chacun étant livré avec un coloris vibrant.

En plus de la protection contre les chutes de 6 pieds, chacun des boîtiers est compatible MagSafe et peut passer par l’alimentation du chargeur Qi. Pour aider à la protection, vous trouverez également une doublure en microfibre à l’intérieur ainsi que des boucles pour attacher une dragonne, si c’est votre truc.

Mais avec tant d’autres boîtiers sur le marché, est-ce que le $49.99 le prix en vaut la peine ? Nous enquêtons pour voir comment se situent les dernières nouveautés de la marque.

Voici de plus près la fiche technique :

La matrice d’aimants (M)Force intégrée est compatible MagSafeCompatible avec les supports Moment pour MagSafeFonctionne avec la plupart des chargeurs sans fil QiProtection contre les chutes de 6 piedsCorps du boîtier en polycarbonate haute résistance et doublure intérieure en microfibre TPU PremiumExpédié dans un emballage 100 % recyclé post-consommationComprend une fixation pour un bracelet

Le point de vue de 9to5Toys :

Depuis que j’ai récupéré les coques de Moment avec l’iPhone 12, les coques de la marque sont en tête de ma liste de pilotes quotidiens. Ainsi, lorsque je suis passé à l’iPhone 13 Pro plus tôt cet automne, j’étais ravi que Moment ne lance pas longtemps sa dernière série d’accessoires compatibles. Et maintenant qu’ils sont enfin expédiés, j’ai pu jeter un coup d’œil pratique à la nouvelle coque Moment pour iPhone 13.

J’ai utilisé à la fois les coloris Olive et Yellow, qui sont parmi les choix les plus uniques de la gamme. Ces styles sont assez accrocheurs en personne et vraiment pop par rapport aux autres offres de la gamme.

Les étuis Moment pour iPhone 13 sont aussi beaux qu’ils en ont l’air, avec un matériau caoutchouté doux mais robuste. Chacun a un motif texturé moulé dans le dos pour une meilleure adhérence, ce qui aide certainement à les utiliser dans votre configuration de photographie.

Parallèlement à sa nouvelle gamme d’étuis pour iPhone 13, Moment a également lancé une monture d’objectif encastrable, qui sert d’accessoire complémentaire aux étuis. Ceux-ci vous permettront d’associer l’un des objectifs de smartphone populaires de la marque à votre iPhone 13, offrant toutes les prouesses photographiques auxquelles nous nous attendions dans le passé avec le meilleur appareil photo mobile d’Apple à ce jour.

C’est vraiment nouveau de voir une marque utiliser l’impression 3D dans sa gamme de produits, et ces montures d’objectif semblent être une application parfaite. Bien que j’aie eu des pauses précédentes de mon utilisation avec les étuis pour iPhone 12, la conception plus robuste ici devrait certainement aider à résister à l’usure.

J’ai déjà longuement parlé dans le passé à quel point j’aimais pouvoir échanger des objectifs externes en fonction des besoins de la séance de photographie. Et maintenant, pouvoir le faire avec l’iPhone 13 complète à nouveau ma configuration en déplacement. Le mélange entre l’étui robuste de Moment et une excellente couverture à part entière avec les capacités de photographie supplémentaires rend ses dernières versions essentielles pour les propriétaires d’iPhone 13 dans mon livre. Cependant, si vous pensez ne jamais acheter l’un des objectifs compatibles, c’est probablement pour le mieux que vous économisez votre argent pour un autre étui.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !