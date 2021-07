Coques iPhone 13 : un aperçu des moules sur lesquels elles sont basées

in

Nous avons vu un certain nombre de coques pour iPhone 13, et l’un de ces fabricants de coques a partagé aujourd’hui des photos des moules sur lesquels elles sont basées.

Le processus de création d’un design de coque avant le lancement d’un nouvel iPhone comporte généralement trois étapes et peut être une entreprise risquée…

Premièrement, un membre de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone divulgue des modèles ou des schémas CAO, qui révèlent des éléments tels que les dimensions extérieures et le positionnement de la bosse de la caméra.

Deuxièmement, une entreprise produira des moules sur la base de ces mesures. D’autres sociétés créent des modèles factices, qui visent à reproduire la finition des produits finaux – certains d’entre eux étant présentés plus en détail dans des vidéos.

Enfin, les fabricants de boîtiers utilisent ces moules pour concevoir et tester leurs boîtiers.

Si la fuite d’origine était authentique et que rien ne change entre cette date et la version finale du téléphone, tout va bien – et les fabricants de boîtiers peuvent gagner beaucoup d’argent en proposant des produits à la vente dès le premier jour. Si les fuites alléguées étaient fausses, cependant, la fabrication de grands volumes de produits inutiles peut être une erreur coûteuse.

L’utilisateur de Twitter, DuanRui, recherche des fuites sur les réseaux sociaux chinois et a découvert qu’un fabricant de coques, Benks, a partagé des photos des moules qu’ils ont utilisés pour créer leurs coques pour iPhone 13.

Benks, une marque chinoise bien connue d’accessoires pour téléphones portables, a envoyé des photos des modèles de téléphones de la série iPhone 13. Ils ont déjà produit des coques de téléphone basées sur ce modèle.

Étant donné que plusieurs fabricants de boîtiers achèteront les mêmes moules, cela peut créer une vue cohérente de la conception d’un modèle à venir, sans aucune certitude qu’il soit correct. Cependant, dans le cas de l’iPhone 13, il y a eu un bon nombre de rapports pointant tous sur les mêmes choses, donc ces moules ont de bonnes chances de s’avérer précis.

Le logo Apple est probablement partiellement masqué pour éviter les problèmes de marque.

Il y a eu des spéculations sur le nom de la gamme de cette année, mais un rapport récent a suggéré que les modèles s’appelleraient en effet l’iPhone 13.

Notre guide iPhone 13 résume tout ce que nous attendons de la gamme de cette année.

