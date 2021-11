Coquette Adamari López et Jacky Bracamontes dansant ensemble

Adamari López danse avec Jacqueline Bracamontes en vidéo | Instagram

L’hôte coquette de Un Nuevo Día Adamari López et également juge du programme C’est comme ça que tu danses, a récemment partagé une vidéo où il apparaît à côté de Jacqueline Bracamontes et d’autres personnalités, dansant un peu pour Tiktok.

Chaque semaine Adamari López Elle nous surprend non seulement avec ses nouvelles tenues coquettes et même révélatrices, mais ce sont plutôt ses vidéos qui nous captivent tous les dimanches, pour le gala de l’émission où aux côtés de Mariana Seoane et Cristián de la Fuente sont juges.

Cette vidéo en particulier a été publiée il y a 21 heures, peut-être qu’ils l’ont enregistrée un peu avant de commencer le programme comme tous les dimanches.

« Et on continue de danser ! », a écrit Adamari dans sa description, il semble que les belles femmes qui apparaissent juste derrière elles, fassent partie de l’équipe de production du programme, toutes vêtues du même uniforme noir.

Même s’ils pourraient aussi être les responsables de l’image de chacune des stars pour participer à ce nouveau gala du programme qui a passionné le public.

Dans la vidéo, elle apparaît vêtue d’une belle robe dorée à paillettes et aux épaules larges, elle a des manches longues et un col en « V ». Quant à Jacky Bracamontes, elle porte également une micro-robe à une seule manche longue en rouge avec des détails argentés.

Adamari porte une belle paire de pantoufles à bracelet doré, tandis que Bracamontes a une paire de pantoufles à bout fermé beige, la chanson sur laquelle ils dansent s’appelle « Hot N Cold » de Katy Perry.

Chaque semaine Adamari López elle partage non seulement un nouveau look mais aussi un nouveau contenu pour son compte Instagram officiel, un dimanche est synonyme de nouveau contenu pour cette beauté qui est la protagoniste de célèbres feuilletons mexicains tels que « Amigas y Rivales » en 2001 ou encore « Yo sé que mentía » en 1982 .

Cette belle animatrice, ex-femme du chanteur Luis Fonsi, est devenue l’une des préférées des téléspectateurs aux États-Unis et aussi dans une partie du Mexique, grâce à son charisme et son histoire particulière de survivante du cancer.

La vidéo coquette d’Adamari, Jacky et le membre du personnel compte plus de 96 000 reproductions et 520 commentaires, par des internautes.

La lueur de s’aimer se reflète de l’intérieur », a commenté un fan.