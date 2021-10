Coquette Noelia montre les stars parmi ses charmes

Coquette Noelia montre les étoiles parmi ses charmes | Instagram

La publication la plus récente du chanteur et femme d’affaires Noelia, pourrait être l’une des plus coquettes à ce jour, d’autant plus que nous voyons mieux que jamais ses charmes, les portant de manière créative comme elle seule sait le faire.

Noélia Elle porte deux vêtements, la connaissant, vous saurez que les deux sont assez petits et avec lesquels elle parvient immédiatement à mettre en valeur son exquise comme elle le fait d’habitude.

La célèbre femme d’affaires est devenue populaire auprès des célébrités et des personnalités de l’industrie musicale, mais surtout maintenant, elle s’est démarquée en tant que femme d’affaires et en tant que femme entreprenante forte.

Cette beauté aux beaux yeux noisette et quelques notes de miel, a été constante en termes de publication de contenu dragueur, sur son compte Instagram on retrouve 6 114 publications à ce jour.

De toutes ces publications, on pourrait dire que 90% d’entre elles exposent facilement leur beauté et leurs charmes, comme il l’a fait dans sa dernière publication, où malgré le fait que les images semblent un peu sombres, cela lui donne une touche de mystère. et d’émotion pour tous ceux qui l’ont vu.

Coquette Noelia montre les étoiles parmi ses charmes | Instagram noeliaofficial

Avec le développement croissant et la grande acceptation de leurs plateformes numériques, l’une de contenu pour les réseaux sociaux et la seconde de contenu épicé, l’interprète de « Tú » s’est consacrée à leur donner une plus grande promotion.

Précisément Noelia invite ses fans à faire partie de Pays des Cerises VIP, tandis que ses charmes sont un peu serrés avec le haut qu’elle porte, tandis qu’en dessous on la voit porter un boxer avec un imprimé d’étoiles coquette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Une fois Noélia Baissez la caméra et montrez quel pourrait être son meilleur angle, les soupirs seront venus immédiatement, comme vous pouvez le voir les réactions de ses followers n’attendez pas, il y a 13 heures il partageait cette vidéo sur Instagram.

Avec 13 615 vues pour le moment, cette vidéo de Noelia aura incité plusieurs de ses fans à s’abonner à son compte afin de voir plus de son contenu beauté.

Il convient de mentionner que Cherryland VIP, a été créé spécifiquement pour ce type de contenu, récemment partagé sur son Instagram qu’en un mois seulement, il avait déjà plus de 765 000 comptes enregistrés sur sa plate-forme, un chiffre qui continuera sans aucun doute de croître pour un Longtemps.