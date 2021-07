Coraline : La bande son qu’il faut écouter

Coraline : vous avez sûrement vu ce film, et ça vous a sûrement dérangé, ou du moins je pense que oui, je ne pense pas être le seul à essayer depuis des années de se demander si Coraline s’est fait prendre avec la sorcière ou pas. .. ou est-ce juste moi ? Je ne le crois pas! Nous voulons vous montrer un joyau de ce film. Rien de plus et rien de moins que sa bande-son ! Seulement ici à Music News !

Eh bien, ce film est sorti le 24 février 2009 ! Déjà de nombreuses années après sa première et cette curiosité continue de nous chasser, bien que si vous lisez le livre, vous avez sûrement la réponse. Mais aujourd’hui on ne va pas s’attarder sur l’intrigue, on va s’attarder sur la magnifique bande-son que vous propose Coraline et que nous devons tous écouter !

En ces temps de pandémie, Coraline est un excellent choix à la fois comme film et comme livre et quoi de mieux pour accompagner ces activités avec la musique du film. Voici les chansons qui faisaient partie du film Coraline !!

1. Rêver – Teri Hatcher

2. Exploration – Laurent Petitgirard

3. Autre chanson de père – ils pourraient être des géants

4. Bobinsky – Laurent Petitgirard

5. Jardin fantastique – Laurent Petitgirard

6. Piège à souris – Laurent Petitgirard

7. Coraline Fly – Laurent Petitgirard

8. Les rêves sont dangereux

Comme vous pouvez le constater, pratiquement toute la musique a été composée par Laurent Petitgirard, parmi d’autres artistes et musiciens.

Et qu’en pensez-vous, la fille a-t-elle quitté le monde de l’autre mère ou pas ???