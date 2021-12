Corbett Tiger Safari, qui a vu d’importants travaux de construction non autorisés, pourrait probablement ouvrir ses portes en janvier

Au-delà du coût approuvé des travaux fixé à 24,60 crores de roupies, le gouvernement de l’État a dépensé près de 157 crores de roupies, ce qui est six fois plus élevé que le montant approuvé par le ministère central.

Dans une révélation choquante faite par un rapport d’Indian Express, le gouvernement de l’État d’Uttarakhand avait commencé à travailler sur une installation de safari pour tigres dans la réserve de tigres de Corbett (CTR) bien avant d’avoir obtenu l’autorisation du ministère de l’Environnement et des Forêts de l’Union. Au-delà du coût approuvé des travaux fixé à 24,60 crores de roupies, le gouvernement de l’État a dépensé près de 157 crores de roupies, ce qui est six fois plus élevé que le montant approuvé par le ministère central.

L’Indian Express a accédé aux documents qui montrent que le gouvernement de l’État a dépensé 157 crores de roupies pour l’installation sans aucune sanction légale, administrative ou financière. Le gouvernement de l’État n’avait obtenu que l’approbation pour construire une installation de sauvetage d’animaux avec des enclos à ciel ouvert ainsi qu’un centre d’interprétation pour les touristes. Cependant, le gouvernement de l’État a continué à construire un total de 18 bâtiments supplémentaires abritant 60 chambres avec bains attenants à plusieurs endroits autour du safari aux tigres. Les travaux de construction non approuvés comprenaient également l’aménagement d’un plan d’eau qui a nécessité l’abattage de plusieurs arbres ainsi que l’élargissement d’une route forestière dans le but de la transformer en autoroute.

Après le dépôt d’une requête devant la Haute Cour de Delhi et deux visites effectuées par les agences centrales, les travaux de construction non approuvés ont finalement été suspendus le mois dernier. Le gouvernement de l’État, sous pression, a également transféré jusqu’à 30 responsables forestiers, dont le chef des forces forestières de l’État (HoFF) et le chef de la protection de la faune (CWLW) pour assurer une enquête transparente et vigilante.

Une forte bagarre entre l’officier sortant, qui était responsable des vastes travaux de construction, et son officier de remplacement se poursuit également avec les employés de Corbett verrouillant tous les bureaux pour protester contre le « double commandement ». Kishan Chand, qui est l’officier forestier divisionnaire (MPO), Kalagarh, division ouest de la Corbett Tiger Reserve (CTR) n’a pas encore quitté le bureau malgré que son remplaçant ait déjà pris la charge « unilatérale ».

S’adressant à l’Indian Express, le directeur du CTR, Rahul, a déclaré que les travaux de safari avaient commencé sans le FC final en juillet et qu’il avait demandé au MPO Kishan Chand d’arrêter les travaux. D’autres responsables forestiers ont déclaré que la vérité n’émergerait qu’une fois l’enquête de vigilance terminée. Le ministre des Forêts de l’Uttarakhand, Harak Singh Rawat, balayant tous les rapports de malafide, a déclaré que le safari du tigre serait prêt pour les touristes en janvier et qu’il n’y avait aucune irrégularité. Interrogé à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles le gouvernement de l’État n’avait pas obtenu d’approbation supplémentaire pour les travaux de grande envergure, le ministre a rétorqué que c’était « le gouvernement central et Modiji qui avaient annoncé le safari du tigre » et que le centre et le gouvernement de l’État travaillaient sur la même page. Le ministre a ajouté qu’il pourrait y avoir des différences internes entre les fonctionnaires, mais qu’en fin de compte, le tourisme et les habitants de l’État bénéficieront du récent développement.

Les conclusions des deux équipes centrales qui ont visité le site – la National Tiger Conservation Authority (NTCA) et le bureau régional du MEF à Dehradun – ont été extrêmement cinglantes. Le rapport final préparé par les équipes centrales indiquait que le MPO (Kalagarh) ne pouvait produire aucune approbation légale, administrative ou financière pour justifier les travaux de construction. Le rapport indique en outre que la responsabilité pénale doit être fixée dans la mesure où les activités de construction ont été entreprises sans aucune sanction dans l’un des habitats à plus forte densité de tigres au monde.

