Corbevax : En quoi le vaccin de Biological E est différent des autres et pourquoi le gouvernement soutient sa production

Tout sur le vaccin biologique E Corbevax

Corbevax a obtenu l’autorisation pour les essais cliniques de troisième phase du vaccin et le gouvernement s’attend à ce que les essais soient terminés d’ici juillet. Le gouvernement a également passé une commande de 300 millions de doses du vaccin produit par Biological E. basé à Hyderabad. Voici en quoi Corbevax est différent des vaccins Covid-19 existants sur le marché.

Comment Corbevax prépare le système immunitaire du corps

Corbevax, contrairement aux autres vaccins, est une « sous-unité protéique recombinante ». L’unité protéique utilisée ici est le SARS-CoV-2- qui pointe la surface du coronavirus protéique qui se lie aux cellules et aux multiples pour provoquer Covid-19. Lorsque la protéine de pointe se lie à la cellule, le virus pénètre sans restriction dans le corps, mais le vaccin ne contient que l’unité protéique sans le virus et ne peut donc causer aucun dommage au corps.

Bientôt, le corps réagit à la protéine de pointe étrangère et commence à préparer une réponse immunitaire. Par conséquent, lorsque le vrai virus Covid-19 affecte le corps, la réponse immunitaire qui peut contrer l’effet de la protéine de pointe vient à fonctionner, rendant la personne moins vulnérable à l’infection.

Ce processus de développement de vaccins a déjà été exploré et utilisé pour les vaccins contre l’hépatite B, mais c’est la première fois qu’il est exploré pour le vaccin Covid-19. Un autre fabricant de vaccins Novavax a également développé un vaccin à base de protéines mais attend le feu vert pour l’autorisation d’utilisation d’urgence des régulateurs des médicaments.

Comment Corbevax a été développé, quelles sont les racines de sa genèse

La recherche pour Corbevax a été lancée par des scientifiques de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine. Depuis une dizaine d’années, il travaillait également sur des vaccins à protéines recombinantes pour d’autres formes de coronavirus comme le SRAS et le MERS.

Les chercheurs ont commencé à étudier, cloner, concevoir la séquence du gène de la protéine de pointe SARS-CoV-2 depuis février 2020. Le gène a ensuite été amené à se multiplier dans la levure. La protéine a ensuite été retirée de tous les restes si la levure et un vaccin sont formulés à l’aide d’un adjuvant pour préparer le système immunitaire.

Ce qui est plus prometteur avec ce vaccin, c’est que les matières premières sont bon marché et faciles à trouver.

Le Baylor College a partagé sa formule de vaccin et sa banque de cellules de production à Biological E en août de l’année dernière pour qu’ils mènent des essais. Bientôt, il a reçu l’approbation pour les essais de phase 3 qui devraient être terminés d’ici juillet. Une fois les essais terminés et approuvés par la DGC, les productions commenceront pour l’Inde et le monde.

En quoi Corbevax est différent des autres vaccins

Jusqu’à présent, tous les vaccins disponibles sur le marché en Inde et à l’étranger sont des vaccins à vecteurs viraux (AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson et Sputnik), des vaccins à base d’ARNm (Moderna et Pfizer) et des vaccins inactivés (Covaxin, SARS-CoV de Sinopharm -2 Vaccin et Sinovac-CoronaVac)

Alors que les vaccins inactivés tentent de cibler l’ensemble de la structure du virus, les vaccins à vecteur viral et à base d’ARNm utilisent un code pour que les cellules mâles dardent des protéines contre le corps qui a construit l’immunité. Quant à Corbevax, la protéine est injectée dans le corps du receveur du vaccin.

Comme les autres vaccins, même Corbevax a nécessité deux doses pour une efficacité maximale, mais il peut être fabriqué sur une plate-forme à faible coût et devrait être le médicament le moins cher disponible dans le pays.

Pourquoi Corbevax reçoit déjà la pression du gouvernement

Biological E a déjà reçu une avance de Rs 1500 crore pour pré-réserver suffisamment de vaccins pour vacciner 15 crore d’Indiens. Le fabricant a également reçu une aide de Rs 100 crore du Centre pour mener des essais précliniques et post-cliniques.

Center essaie agressivement d’augmenter les productions de vaccins et de vacciner la plupart de la population indienne, car il a eu des difficultés à améliorer la production avec Covishield et Covaaxin. De plus, avec des pays développés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE ayant déjà conclu des accords d’achat anticipé avec les vaccins Pfizer et Moderna, l’Inde ne reçoit pas de réponse rapide de ces deux fabricants de vaccins étrangers, même lorsque les exigences réglementaires ont été assouplies. Compte tenu du faible coût de production de Corbevax et de la facilité d’accès aux matériaux, le Centre confie au fabricant la réalisation d’une part importante de son approvisionnement prévu.

À propos de Biological E, fabricant de Corbevax

Fondé par le Dr VK Raju en 1953, Biological E a été le pionnier de la production d’héparine en Inde. Le premier vaccin fabriqué à grande échelle était le vaccin DTC. Aujourd’hui, la société prétend être le « plus grand » producteur de vaccins antitétaniques au monde et a construit une chaîne d’approvisionnement avec 100 pays. Au cours des 10 dernières années, il a fourni plus de deux milliards de doses.

La société est sous la direction de Mahima Datla depuis 2013. Elle a reçu la préqualification de l’OMS pour les vaccins contre des maladies comme le DTwP, l’encéphalite japonaise, le Td ainsi que les vaccins contre la rougeole et la rubéole et a également commencé la fabrication de vaccins aux États-Unis.

