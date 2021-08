Corbin Burnes PLUS DE 8,5 Ks ⋆ 10z viral

Après les difficultés d’hier soir, nous passons aux choix de paris sur le baseball ce soir avec une liste massive de 14 matchs. Avec l’aide de l’outil expert de paris sur les joueurs MLB d’Awesemo, vous trouverez ci-dessous trois des meilleurs choix de la MLB et des cotes Vegas pour les matchs de ce soir.

Meilleurs paris MLB aujourd’hui: cotes et choix de paris des joueurs

Erick Fedde Plus de 4,5 retraits au bâton (+115, Sugar House)

Celui-ci est un pari évident, car les Marlins ont abandonné tout sens de la bienséance quant à la suppression depuis la date limite des échanges. Ils n’ont qu’un seul joueur, Miguel Rojas, retirant moins de 20 % sur la saison. Erick Fedde n’est en aucun cas un artiste barré, mais il n’a pas besoin d’être à cet endroit. Son taux de retraits au bâton de 21% devrait suffire à marquer les retraits au bâton nécessaires dans le parc d’un lanceur ce soir. Verrouillez celui-ci à plus de cotes en toute confiance.

Corbin brûle plus de 8,5 retraits au bâton (+120, Sugar House)

Dans ce jeu, on peut soutenir que le meilleur lanceur au bâton de la ligue affronte une bonne attaque, même si celle-ci rate un peu trop. Affronter les Reds n’est pas un pique-nique, mais Corbin Burnes a été dominant cette saison. Son taux de retrait au bâton de 35 % et ses 2 % de barils autorisés sont les meilleurs de la ligue pour les lanceurs de départ. La formation des Reds n’a également qu’un seul frappeur sur des prises moins de 20% du temps, et même si neuf retraits au bâton semblent beaucoup, les projets modèles d’Awesemo, Burnes, réaliseront cet exploit les deux tiers du temps. Cela en fait un autre pari de verrouillage et de chargement.

Jared Walsh frappera un coup de circuit (+450, BetMGM)

Jared Walsh a été une lueur d’espoir dans une autre saison perdue pour les Angels. Walsh a une vitesse de sortie moyenne de 90 mph et un superbe taux de baril de 12%. Son angle de lancement pourrait être amélioré, et c’est la seule chose qui l’empêche de devenir l’une des meilleures menaces de puissance de la ligue. Ce soir, il prend Spenser Watkins, qui a autorisé un xSLG de .485 et 10% de barils dans un parc très convivial pour les frappeurs à Baltimore.

