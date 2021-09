Corbyn dit que Rayner avait « tout à fait raison » de s’en prendre aux conservateurs – « Rien pour s’excuser » | Politique | Nouvelles

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a été critiquée pour avoir prétendument qualifié les conservateurs de ” racaille ” lors d’une soirée à la conférence du parti travailliste. Dans une tirade furieuse, Mme Rayner a déclaré: «Nous ne faisons aucune différence lorsque nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne faisons que crier depuis la touche. J’en ai marre de crier sur la touche, je parie que vous aussi.

“Nous ne pouvons pas faire pire qu’un tas d’écume, homophobe, raciste, misogyne, un tas absolu de république bananière, vil, méchant, étonien, chic… racaille.”

Lors d’une interview avec LBC, Jeremy Corbyn, l’ancien leader travailliste, a répondu aux commentaires de Mme Rayner.

Il a déclaré : « Angela utilise ses propres mots, elle a tout à fait raison d’attaquer ce gouvernement pour la façon dont il traite les gens dans notre société.

«La Grande-Bretagne a maintenant plus de banques alimentaires que de succursales McDonald’s, plus d’enfants vivant dans la pauvreté, des niveaux d’inégalité plus élevés que jamais de mon vivant et le droit d’Angela de s’en prendre aux conservateurs.

Le député d’Islington North a ajouté: «Je souhaite que toute cette conférence passe tout son temps à poursuivre les conservateurs plutôt que de modifier les règles.

« Je ne pense pas qu’elle ait quoi que ce soit à s’excuser. Elle parle avec son cœur, elle le dit comme il fallait le dire.

Jeremy Corbyn a démissionné de son poste de leader travailliste après avoir supervisé la pire défaite électorale des travaillistes depuis 1935 et perdu les élections générales de 2017 et 2019.

Les commentaires de M. Corbyn contrastent avec le chef actuel, Sir Keir Starmer, qui a déclaré à Andrew Marr qu’il n’aurait pas utilisé ce langage.

Le leader travailliste a également déclaré qu’il « lui parlerait plus tard ».

Sir Keir a déclaré à l’émission Andrew Marr de la BBC : “Angela et moi adoptons une approche différente et ce n’est pas le langage que j’aurais utilisé.”

Mme Rayner a refusé de s’excuser pour ses commentaires lors d’une interview sur Sky News.

Elle a déclaré que les remarques avaient été faites “après le tournant” lors d’un événement pour que les militants “mettent le feu dans leur ventre” pour faire campagne pour un gouvernement travailliste.

LIRE LA SUITE: Rayner divise le Parti travailliste avec une attaque ” racaille ” alors que Nandy claque un député

Le président conservateur nouvellement nommé, Oliver Dowden, a déclaré: « À un moment où le pays essaie de se ressaisir pour se remettre de Covid, la dernière chose dont nous avons besoin est le chef adjoint du Parti travailliste appelant les gens » racaille « et criant des insultes.

« Nous devons améliorer la politique, pas la traîner dans le caniveau. Voyons si nous obtenons des excuses.

James Cleverly, ministre des Affaires étrangères, a déclaré: «Je suis sûr que cela s’est bien passé dans la salle, mais lorsque les électeurs regardent le parti qui a eu deux femmes PM, avec la moitié des grands bureaux de l’État occupés par des femmes, l’autre moitié par BAME , le gouvernement le plus diversifié, plus de ministres homosexuels que les travaillistes n’en ont jamais eu, etc., ils sauront qu’elle raconte des conneries.

Sir Keir Starmer a eu une conférence difficile après avoir tenté de modifier la façon dont le parti travailliste élit son chef.

A NE PAS MANQUER

Starmer victorieux alors que les règles de leadership ont changé pour arrêter un autre Corbyn [INSIGHT]

Adonis présente un “plan étape par étape” pour inverser le Brexit et rejoindre l’UE [REVEAL]

Corbyn vs Corbyn: Jeremy chahuté par son propre frère Piers alors que la rangée explose [ANALYSIS]

Ses réformes visaient à remplacer « Un membre, une voix » par une méthode qui aurait donné plus de pouvoirs de vote aux députés pour empêcher un candidat de gauche Corbyn de prendre le pouvoir à l’avenir.

Les réformes exigeront désormais que les candidats aient le soutien de 20 % des députés, contre seulement 10 % actuellement. M. Corbyn a reçu 16% en 2015 lors de sa nomination.

Cela a été soutenu dimanche par 54% des participants à la conférence.