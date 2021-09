Corbyn lance un assaut tous azimuts contre Starmer en appelant à une action radicale à la veille de la conférence | Politique | Nouvelles

Keir Starmer exhorté à «apprendre» de Corbyn par Owen Jones

Dans des propos qui risquent d’aggraver la guerre civile déjà bien ancrée au sein du Parti travailliste, le député d’Islington North a accusé Sir Keir d’avoir tenté de “mettre fin au débat”. Les tensions entre la direction du parti et la gauche travailliste sont vives depuis des mois, la dernière intervention de M. Corbyn ne faisant qu’accentuer les frictions.

M. Corbyn siège toujours en tant que député indépendant à la Chambre des communes après que Sir Keir a refusé de réintégrer le whip de l’ancien chef du parti en raison de commentaires sur l’antisémitisme.

Ses partisans ont accusé Sir Keir d’avoir tenté de purger les travaillistes de membres plus radicaux.

Dans une attaque venimeuse, M. Corbyn a déclaré: “Les signes montrent que la direction du parti veut essayer de mettre fin au débat, de mettre les membres et les syndicats sur la touche, avec pour résultat final que le parti travailliste soutient plutôt que de défier notre système politique et économique brisé. “

Il a affirmé que les syndicats et les membres avaient développé des idées pour s’attaquer de front aux conservateurs, mais la direction du parti tentait d’empêcher les propositions de devenir une politique.

Jeremy Corbyn s’en est pris à Sir Keir Starmer à la veille de la conférence du parti travailliste (Image: GETTY)

Ses commentaires éclipseront la journée d’ouverture de la conférence à Brighton, lorsque la chef adjointe Angela Rayner s’apprête à présenter le plan du parti visant à améliorer les salaires et à lutter contre les pratiques de travail précaires.

Elle promettra qu’un gouvernement travailliste : augmenterait immédiatement le salaire minimum à au moins 10 £ de l’heure, interdirait les contacts zéro heure et mettrait fin aux stratégies d’incendie et de réembauche.

“Ce sera la mission motrice du prochain gouvernement travailliste de mettre fin aux salaires de misère et au travail précaire qui détruit des millions de vies et freine notre économie. Les travaillistes feront travailler la Grande-Bretagne pour les travailleurs”, a-t-elle déclaré aux délégués.

“Les travaillistes offriront un New Deal aux travailleurs afin qu’ils obtiennent une part équitable de la richesse qu’ils créent, et dans les 100 premiers jours du prochain gouvernement travailliste, nous signerons ce New Deal pour les travailleurs dans la loi.”

Sir Keir veut profiter de la conférence du parti pour relancer son leadership après avoir été empêché de plaider sa cause pendant la pandémie.

Il espère présenter sa vision de la Grande-Bretagne et plaider en faveur d’un gouvernement travailliste.

Le leader travailliste espère redémarrer son leadership ce week-end (Image: PA)

Le leader travailliste prévoit d’exposer sa vision au pays (Image: PA)

Mais avec M. Corbyn tirant sur la touche, il est confronté à la tâche peu enviable de tenter d’unifier son parti face au mécontentement interne.

L’ancien chef vengeur est sur le point de faire un certain nombre d’interventions lors de la conférence, censé prendre la parole lors d’une série d’événements en marge.

Un porte-parole de M. Corbyn avait précédemment déclaré au HuffPost qu’il y assisterait en sa qualité de « militant de premier plan pour la paix et la justice, notamment sur la nécessité de lutter contre le changement climatique, les leçons de 20 ans de guerre contre le terrorisme et la défense des travailleurs. ‘ droits”.

La présence de Jeremy Corbyn à la conférence sera une distraction importune pour Sir Keir Starmer (Image: PA)

La direction travailliste a confirmé que le socialiste était autorisé à participer en vertu des règles du parti malgré le retrait du whip.

« Lors de la conférence, j’espère entendre comment les travaillistes introduiront un impôt sur la fortune pour financer un service national de soins comme le NHS, prendront les mesures radicales nécessaires pour décarboniser d’ici 2030, s’opposeront au battement de tambour d’une nouvelle guerre froide et régneront dans la richesse et le pouvoir incontrôlables d’une petite élite”, a déclaré M. Corbyn.

“La conférence est l’événement le plus important du calendrier du Parti travailliste.

“C’est le moment pour notre mouvement de se réunir pour décider de nos objectifs et de nos priorités et c’est notre meilleure chance en dehors d’une élection de dire au peuple britannique ce que nous défendons et ce que nous ferons au gouvernement.

Jeremy Corbyn abordera un certain nombre d’événements marginaux à Brighton (Image: PA)

“Nous nous rencontrons à une époque de grands changements et de crises, peut-être plus importante qu’à tout autre moment au cours de mes 50 années et plus d’adhésion au parti.

“Notre mouvement a les réponses aux grandes questions de l’époque – les inégalités, la crise climatique et la pandémie – mais nos dirigeants n’écoutent pas et ne mettent pas ces solutions au premier plan.”

Sir Keir a également du mal à persuader les députés, les syndicats et les membres de le soutenir dans la réforme du système qui élit le chef du parti travailliste.

Il veut abolir le système un membre, une voix (OMOV) introduit par Ed Miliband en 2014 qui était à l’origine de l’élection de M. Corbyn.

Il est favorable au retour à l’ancienne méthode selon laquelle les syndicats, les députés et les membres du parti représentent chacun un tiers des droits de vote.

La décision de réduire le poids des votes des membres a suscité la fureur de la gauche travailliste.

“Nos règles telles qu’elles sont actuellement nous concentrent sur nous-mêmes pour passer trop de temps à parler avec et à propos de nous-mêmes, et elles affaiblissent le lien avec nos syndicats”, a déclaré Sir Keir.

“Ce sont deux choses qui doivent changer si nous voulons vraiment gagner les prochaines élections.”