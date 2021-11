Le ministre de l’Intérieur impose une interdiction « complète » à tout lien avec les militants islamistes palestiniens.

M. Corbyn a eu des liens étroits avec le Hamas dans le passé, notamment en organisant des réunions avec des responsables du groupe et en appelant une fois ses membres « amis ».

Les collaborateurs de l’ancien leader travailliste insistent sur le fait qu’il n’a jamais été un partisan de l’organisation.

Interrogée sur le soutien de l’extrême gauche au Hamas, qui a appelé à la destruction d’Israël, Mme Patel a déclaré que les nouvelles mesures devraient « être un message très fort à tout individu qui pense qu’il est normal de soutenir une organisation telle que le Hamas ”.

L’aile militaire du Hamas est interdite au Royaume-Uni depuis 2001, mais l’annonce d’aujourd’hui signifie que son aile politique sera désormais également interdite.

Cela signifie que quiconque le soutient « imprudemment », organise des réunions pour le soutenir, invite les gens à l’approuver ou est membre encourt jusqu’à 10 ans de prison.

Dans un discours prononcé aujourd’hui à Washington DC, Mme Patel dira : « Le Hamas dispose d’une capacité terroriste importante, y compris l’accès à des armes étendues et sophistiquées, ainsi qu’à des installations d’entraînement terroriste, et il est depuis longtemps impliqué dans d’importantes violences terroristes.

« Mais la liste actuelle du Hamas crée une distinction artificielle entre les différentes parties de l’organisation – il est juste que la liste soit mise à jour pour refléter cela.

« C’est une étape importante, surtout pour la communauté juive. Le Hamas est fondamentalement et farouchement antisémite. L’antisémitisme est un mal persistant que je ne tolérerai jamais.

« Les Juifs se sentent régulièrement en danger – à l’école, dans la rue, lorsqu’ils prient, chez eux et en ligne.

« Cette mesure renforcera les poursuites contre quiconque agite un drapeau du Hamas au Royaume-Uni, un acte qui ne manquera pas de faire en sorte que le peuple juif se sente en danger.

« Quiconque soutient ou invite à soutenir une organisation interdite enfreint la loi. Cela inclut désormais le Hamas sous quelque forme que ce soit.

« Si nous tolérons l’extrémisme, cela érodera le roc de la sécurité. »

Un porte-parole de M. Corbyn a déclaré : « Jeremy Corbyn est un partisan de la justice et des droits de l’homme pour le peuple palestinien, de la paix et d’une solution à deux États.

« Il n’a jamais été un partisan du Hamas mais reconnaît la nécessité de rassembler toutes les parties pour un dialogue afin de promouvoir la sécurité, la paix et la justice pour les deux peuples. »

La présidente du Conseil des députés des Juifs britanniques, Marie van der Zyl, a déclaré : « Nous nous félicitons de l’annonce du ministre de l’Intérieur selon laquelle le gouvernement britannique interdit le Hamas dans son intégralité en tant qu’organisation terroriste. Le Conseil des députés des Juifs britanniques a longtemps lancé cet appel aux côtés de nos partenaires communaux.

« La proscription met fin à la dangereuse faille par laquelle cette organisation terroriste peut répandre son poison extrémiste ici et lever des fonds et un soutien au Royaume-Uni. Le Hamas épouse régulièrement le jihad violent et l’antisémitisme grotesque.

« Il est responsable d’innombrables attentats terroristes, dont des attentats suicides, le meurtre de citoyens israéliens et d’autres, l’utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains, la répression des opposants politiques, des femmes et des personnes LGBT. Nous sommes extrêmement reconnaissants qu’il n’en ait plus. refuge ou soutien au Royaume-Uni. Nous remercions le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le gouvernement pour cette action décisive dans la lutte contre l’extrémisme. »

Lord Austin of Dudley, envoyé commercial du Royaume-Uni en Israël et ancien ministre du Travail, a déclaré : « Je suis ravi que le ministre de l’Intérieur ait interdit les terroristes génocidaires du Hamas qui s’opposent à tout accord de paix, veulent rayer Israël de la carte et assassiner les Juifs qui y vivent.

« Ils ont causé le conflit de cette année en tirant des milliers de roquettes sur des civils israéliens sans discernement, mais ils dirigent également Gaza exactement de la même manière qu’Isil dirigeait la terre qu’il contrôlait.

« Les femmes sont traitées de manière terrible, les homosexuels sont tués et les opposants sont arrêtés et exécutés. Le Hamas et Isil ne sont que des visages différents de la même menace islamiste qui hait l’Occident, nos alliés au Moyen-Orient et tout ce que nous défendons.

Claudia Mendoza, co-directrice exécutive du Jewish Leadership Council : « Le Hamas s’est engagé à détruire Israël, le seul État juif au monde. étape importante du gouvernement.