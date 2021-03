Cordero Vega ouvre cette saison avec Barcelone

11/03/2021 à 12h17 CET



Les arbitres désignés pour la vingt-septième journée qui se terminera lundi prochain avec l’engagement au Camp Nou entre le Football Club Barcelona et Huesca sont déjà connus. Rencontre dirigée par l’arbitre cantabrique Adrian Cordero Vega, comme décidé par le Comité des Nominations Professionnelles.

C’est la première fois que l’arbitre cantabrique dirige l’équipe de Ronald Koeman cette saison, à sa troisième saison dans la plus haute catégorie de l’arbitrage espagnol. Jusqu’à maintenant Agneau Vega Il a dirigé douze matchs de première division où il a déjà dirigé l’Atlético de Madrid (4-0 contre Cadix lors de la 9e journée) et le Real Madrid contre Alavés lors de la 11e journée (1-2). Il a également sifflé le club de Huesca. C’était lors de la 18e journée au stade Alcoraz, un match qui s’est terminé par une victoire 0-2 pour le Betis.

Jusqu’à présent, les bagages du Cantabrique avec le Fútbol Club Barcelona sont plutôt positifs. Ce sera ce lundi prochain la troisième fois qu’il sifflera l’équipe du Barça dans la catégorie la plus élevée. Et les deux précédents se sont terminés par la victoire des Catalans. La première fois, c’était lors de la 34e journée de la saison 2018-2019, la première dans la plus haute catégorie d’arbitrage. Puis les Catalans ont gagné 1-2 à Mendizorroza contre Alavés. Nous avons le dernier précédent lors de la 22e journée de la saison dernière lorsque Barcelone a battu Levante 2-1 au Camp Nou. La curiosité est donnée que dans les deux cas, le même score a été répété 2-1. À cette occasion Agneau Vega sera assisté dans la salle VAR par Melero López.